D.K., STA

Sreda,
17. 12. 2025,
15.56

Sij do pomladi z načrtom za prestrukturiranje

Slovenska industrija jekla

Foto: STA

Skupina Sij, ki z bankami nadaljuje iskanje rešitve za refinanciranje dolga, bo do konca marca 2026 pripravila načrt za prestrukturiranje. Sledilo bo obdobje implementacije tega načrta, katerega ključni cilj je, da skupina preide na konkurenčnejši in dolgoročno vzdržen poslovni model, so danes sporočili iz družbe.

"V času, ko še potekajo konstruktivni pogovori z bankami za celovito rešitev refinanciranja, Skupina Sij aktivno vstopa v proces prestrukturiranja. Okrepljena s podporo strokovnjakov iz jeklarske industrije, ki prihajajo pod okriljem svetovalnega podjetja Kearney, začenja pripravo načrta za prestrukturiranje," so zapisali v Siju.

Uresničevanje novega poslovnega modela bo po njihovem mogoče ob podpori vseh ključnih deležnikov, to je zaposlenih, sindikatov, bank, lastnikov, partnerjev podjetja pa tudi ukrepov EU in držav članic. "Slednje že sprejemajo ukrepe, ki lahko pomembno pripomorejo k izboljšanju konkurenčnosti industrije ter so med drugim usmerjeni v zagotavljanje konkurenčne cene elektrike in boljše trgovinske pogoje," so navedli.

Slovenska industrija jekla
V vodstvo Sija imenovali strokovnjaka za prestrukturiranje

Za skupino bosta pomembna koraka tudi rešitev refinanciranja in iskanje strateškega partnerja s pomočjo svetovalnega podjetja. Takšen celosten pristop, ki poleg dozdajšnjih aktivnosti vključuje tako nove notranje napore podjetja kot zunanje aktivnosti, ji bo odprl nove priložnosti in ji omogočil stabilno prihodnost, so prepričani v Siju.

prestrukturiranje SIJ Slovenska industrija jekla
