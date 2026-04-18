Oven

Dejstvo, da ste obkroženi z ljudmi, na katere se lahko zanesete in s katerimi se lahko odkrito pogovorite, vam veliko pomeni. Danes bo tudi družabno življenje dokaj intenzivno. Polni boste dobrih idej, kaj vse bi lahko počeli, pa tudi vaše polje zanimanja se bo razširilo.

Bik

Tisti, ki niste v razmerju, boste nocoj spoznali osebo, ki vam bo všeč na prvi pogled. Ker bodo simpatije obojestranske, boste v dvomih, če ta človek misli resno ali ste zanj samo objekt poželenja. Zaupajte le sebi in svoji intuiciji. Vezani boste danes zgladili vse spodrsljaje in prepire.

Dvojčka

Nocoj se vam obeta prijetna zabava, na kateri boste hitro postali najbolj zanimiva oseba. Izogibajte se ljudem, ki bodo do vas vzvišeni in se bodo grobo obnašali. Veliko se boste ukvarjali z vašim finančnim stanjem. Težavo imate predvsem zaradi skupnih financ.

Rak

Razmišljali boste o novem delovnem podvigu, ki bi vam omogočil boljšo prihodnost. Jasnosti v željah in pričakovanjih ne bo. Pripravite se na temeljit razmislek. Za mnenje povprašajte člane družine ali prijatelje. Prosite za nasvet, saj vam bo pogled druge osebe pomagal.

Lev

Lotila se vas bo slaba volja in na trenutke se vam bo zazdelo, da nimate moči, da bi se borili naprej. Naj vas to ne spravi iz tira. Stvari se bodo uredile že proti koncu dneva, ko vam bo nekdo prisluhnil. Prišepnil vam bo tudi možno rešitev. Danes pazite, da ne boste nenadzorovano zapravljali.

Devica

Danes boste precej analitično razpoloženi in vsakič boste našli pravi razlog za dogodek, ki se bo pojavil na področju prijateljstva ali ljubezni. V resnici se boste želeli samo zavarovati. Morali bi biti boljši poslušalec kot pojasnjevalec vsega. Dober poslušalec je vedno dobrodošel.

Tehtnica

Umik se vam bo zdel najbolj modra poteza. Čeprav bo težko oditi in pustiti ljudi s svojimi mislimi, bo to za vas najboljše. Ne glede na to, kako močno se boste trudili, ne boste ničesar spremenili. Vsak mora do nekaterih zaključkov priti sam. Pomembno bo le, da boste vi naredili vse, kar bo v vaši moči.

Škorpijon

Danes odmislite delo in obveznosti. Prepustite se prostim trenutkom. Prav je, da premišljujete o tem, koliko kreativnosti vam je dopuščene, toda ne delajte iz muhe slona. Čas raje namenite osebam, ki so vam blizu in pogovorom, za katere si drugače ne morete vzeti dovolj časa. Pokličite prijatelja, saj vas ta potrebujete.

Strelec

Na današnji dan se boste znašli v globokem razmišljanju in analiziranju ter prišli do nekaterih življenjsko pomembnih zaključkov. Imeli boste veliko volje, da spremenite stvari, kar še zlasti velja za zasebno področje. Finance: neki dogodki v zvezi s povračilom denarja se odvijajo počasi.

Kozorog

Zavedajte se, da so prijatelji cenjena dobrina, zato z njimi ravnajte nadvse spoštljivo in ljubeznivo. Četudi se danes ne boste povsem strinjali z njimi, bodite potrpežljivi in nikar ne drezajte v osje gnezdo. Raje se izognite prepirom in se osredotočite na vse, kar je pozitivnega. Stopite iz ozadja.

Vodnar

Lahko pride do frustracije in nezmožnosti, da bi se premaknili naprej. Ko bo prišel ta čas, bo še najbolje, če boste ostali tam, kjer boste. To bo čas, ko vam ne bo potrebno narediti čisto nič. Pustite, da gre vse mimo. Mirno čakajte, dokler se situacija ne bo spremenila. Vsekakor pa tudi poslušajte intuicijo.

Ribi

Vezani danes prepustite partnerju sprejemanje odločitev glede vaju. Če bi vi prevzeli pobudo, bi predolgo oklevali med dvema možnostma in lahko bi zamudila dobro priložnost. Samski, danes se bo vaše počutje precej spreminjalo. Vaše razpoloženje bo nihalo. To ne bo pravi dan za napredek.