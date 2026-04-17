Pentagon po poročanju ameriških medijev pripravlja načrte za morebitni napad na Kubo. Kubanski predsednik Miguel Diaz Canel je v četrtek zagotovil, da je Kuba na to pripravljena, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Tega si ne želimo, vendar je naša dolžnost, da smo pripravljeni, da se temu izognemo in da zmagamo, če bo to neizogibno," je na obletnici ponesrečenega ameriškega napada na Kubo v Prašičjem zalivu leta 1961 izjavil Diaz Canel, navaja AFP.

Trump je v zadnjih mesecih že večkrat dejal, da je po napadu na Venezuelo v začetku leta na vrsti Kuba. USA Today poroča, da je Pentagon dobil ukaz iz Bele hiše, naj pripravi načrte. Pentagon poročanja ne komentira, tiskovni predstavnik južnega poveljstva ameriške vojske pa je izjavil, da ne ve nič o morebitnih načrtih za Kubo, poroča USA Today.

Poveljnik južnega poveljstva general Francis Donovan je marca v kongresu zagotovil, da ni nobenih priprav za napad na Kubo.

Trump, ki je šel na volitve z obljubo, da se ZDA ne bodo podajale v vojne, je doslej v drugem mandatu dvakrat napadel Iran ter ukazal omejene napade na Venezuelo, Nigerijo, Somalijo in Ekvador. Od napada na Venezuelo je večkrat javno omenjal tudi možnost napada na Kubo. V ponedeljek je dejal, da se bodo morda ustavili na Kubi, ko bodo končali z Iranom.

"Kuba je svobodna, neodvisna in suverena država. Nihče nam ne ukazuje, kaj naj delamo," je januarja na omrežju X objavil Diaz Canel in dodal, da bodo branili domovino do zadnje kapljice krvi.