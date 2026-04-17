Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
17. 4. 2026,
21.33

1 ura, 6 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Donald Trump načrt napad Kuba vojska ZDA Pentagon

Petek, 17. 4. 2026, 21.33

1 ura, 6 minut

ZDA naj bi pripravljale napad na Kubo

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25
Pentagon | Ameriški časopis USA Today poroča, da Pentagon polaga temelje za napad na Kubo, ugibanja o tem pa so se okrepila po premirju med Izraelom in Libanonom ter ponovnem odprtju Hormuške ožine za plovbo. Ameriški analitiki ugibajo, da se bo predsednik ZDA Donald Trump po morebitnem koncu vojne proti Iranu odločil za napad na Kubo. | Foto Guliverimage

Ameriški časopis USA Today poroča, da Pentagon polaga temelje za napad na Kubo, ugibanja o tem pa so se okrepila po premirju med Izraelom in Libanonom ter ponovnem odprtju Hormuške ožine za plovbo. Ameriški analitiki ugibajo, da se bo predsednik ZDA Donald Trump po morebitnem koncu vojne proti Iranu odločil za napad na Kubo.

Pentagon po poročanju ameriških medijev pripravlja načrte za morebitni napad na Kubo. Kubanski predsednik Miguel Diaz Canel je v četrtek zagotovil, da je Kuba na to pripravljena, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Tega si ne želimo, vendar je naša dolžnost, da smo pripravljeni, da se temu izognemo in da zmagamo, če bo to neizogibno," je na obletnici ponesrečenega ameriškega napada na Kubo v Prašičjem zalivu leta 1961 izjavil Diaz Canel, navaja AFP.

Trump je v zadnjih mesecih že večkrat dejal, da je po napadu na Venezuelo v začetku leta na vrsti Kuba. USA Today poroča, da je Pentagon dobil ukaz iz Bele hiše, naj pripravi načrte. Pentagon poročanja ne komentira, tiskovni predstavnik južnega poveljstva ameriške vojske pa je izjavil, da ne ve nič o morebitnih načrtih za Kubo, poroča USA Today.

Poveljnik južnega poveljstva general Francis Donovan je marca v kongresu zagotovil, da ni nobenih priprav za napad na Kubo.

Trump, ki je šel na volitve z obljubo, da se ZDA ne bodo podajale v vojne, je doslej v drugem mandatu dvakrat napadel Iran ter ukazal omejene napade na Venezuelo, Nigerijo, Somalijo in Ekvador. Od napada na Venezuelo je večkrat javno omenjal tudi možnost napada na Kubo. V ponedeljek je dejal, da se bodo morda ustavili na Kubi, ko bodo končali z Iranom.

"Kuba je svobodna, neodvisna in suverena država. Nihče nam ne ukazuje, kaj naj delamo," je januarja na omrežju X objavil Diaz Canel in dodal, da bodo branili domovino do zadnje kapljice krvi.

Donald Trump načrt napad Kuba vojska ZDA Pentagon
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

