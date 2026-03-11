Skupina Sij razvila jeklo, ki gre v vesolje in zdrži tudi –196 °C

Skupina Sij je razvila visokotehnološko jeklo za uporabo v vesoljski industriji. V okviru razvojno-raziskovalnega projekta je naročniku, ki ga še ne razkrivajo, dobavila že več kot 500 ton materiala za ključne konstrukcijske dele vesoljskega plovila, ki naj bi kmalu poletelo v vesolje. V družbi projekt označujejo za pomemben preboj na področju vesoljske industrije. Končni produkt je bil razvit in dobavljen v treh mesecih, prestati pa je moral še zahtevna testiranja, tudi na primer pri –196 stopinjah Celzija.

"Gre za preboj, ki dokazuje, da je Skupina Sij v sodelovanju z družbama Sij Metal Ravne in Sij Acroni Jesenice zmogljiv partner za razvojno-raziskovalne projekte in da ima pomembno vlogo v najzahtevnejših tehnoloških segmentih globalne industrije," je za STA dejal glavni direktor Sij Metal Ravne Jernej Močnik. Jernej Močnik Foto: Bor Slana/STA

Vesoljska tehnologija je po njegovih besedah nadgradnja številnih drugih industrij, tudi letalske in jedrske, na kateri so gradili dozdajšnje izkušnje. "Jeklo je pri tem ključni material, saj je vsako vesoljsko plovilo v veliki meri zgrajeno prav iz njega, zato se vidimo kot enega od prvih členov v širši verigi industrij, ki sodelujejo pri razvoju vesoljskih tehnologij," je poudaril.

Razvoj materiala so v Skupini Sij začeli s povezovanjem razvojnih oddelkov Sij Metala Ravne in Sij Acronija, sodelovali pa so tudi z Inštitutom za kovinske materiale in tehnologije (IMT) in Naravoslovnotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani.

Naročnika še ne razkrivajo

Kot je pojasnil vodja projektne pisarne za razvoj, raziskave in inovacije Skupine Sij Danijel Mitrović, ne gre za standardno vrsto jekla, temveč za material, ki so ga razvili posebej za potrebe naročnika in njegovega razvojnega projekta. Od naročnika, ki ga zaradi pogodbenih obveznosti še ne razkrivajo, so prejeli natančne zahteve glede kemične sestave in želenih mehanskih lastnosti materiala. "Zagotoviti zahtevane lastnosti je bil velik izziv, saj jih je trenutno sposobno razviti le nekaj jeklarskih družb na svetu," je poudaril. Foto: Tine Eržen/STA

Razvoj in dobava v treh mesecih

Razvoj jekla je potekal v zelo kratkem časovnem okviru, saj so morali končni produkt razviti in dobaviti v približno treh mesecih od naročila, kar je za tako zahtevne materiale razmeroma kratek rok. Jeklo je uspešno prestalo večstopenjski nadzor tako v Sloveniji kot v tujini ter že v zgodnji fazi razvoja doseglo približno 95-odstotno skladnost z zahtevami.

Dobava že več kot 500 ton visokotehnološkega jekla

Kot so sporočili iz Skupine Sij, bodo jeklo uporabili v ključnih konstrukcijskih elementih vesoljskega plovila, med drugim v neposredni bližini pogonskih motorjev ter v povezovalnem, srednjem strukturnem delu. Za zdaj so dobavili že več kot 500 ton visokotehnološkega jekla, skupna količina dobav pa naj bi do junija presegla tisoč ton. Za eno samo vesoljsko plovilo je sicer potrebnih več kot sto ton materiala. Foto: Tine Eržen/STA

Jeklo za vesoljske aplikacije mora imeti izjemne mehanske lastnosti, saj je med vzletom in delovanjem vesoljskega plovila izpostavljeno velikim obremenitvam, ter ohranjati stabilnost v zelo širokem temperaturnem razponu. Material mora prenesti ciklične temperaturne spremembe, od izredno visokih temperatur ob delovanju pogonskih motorjev do zelo nizkih temperatur zunaj zemeljske orbite. Testiranja izvajajo tudi pri približno –196 stopinjah Celzija.

Foto: Tine Eržen/STA

Izdelava materiala poteka na več lokacijah znotraj Skupine Sij, saj posamezne faze obdelave izvajajo v različnih družbah, kar zahteva precej logistične usklajenosti. V Sij Metalu Ravne potekata ulivanje jekla in elektropretaljevanje pod žlindro, s katerim zagotovijo visoko čistost materiala, nato pa material v Sij Acroniju na Jesenicah zvaljajo na končne dimenzije. Sledi še ohlajanje materiala na Ravnah ter končne toplotne obdelave, testiranja in priprava za odpremo v Sij Acroniju.