Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
25. 3. 2026,
11.50

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
jedrske raziskave snov fizika vesolje raziskave in razvoj CERN

Sreda, 25. 3. 2026, 11.50

15 minut

Izjemno: raziskovalcem Cerna prvič v zgodovini uspelo prepeljati antimaterijo

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
LHC, CERN | V naslednjih fazah načrtujejo tudi transport antimaterije na večje razdalje in zunaj območja Cerna. Gre za pomemben mejnik v razvoju raziskovalne infrastrukture in mednarodnega znanstvenega sodelovanja, ki odpira nove možnosti za boljše razumevanje osnovnih zakonov narave, so poudarili na ministrstvu. | Foto CERN

V naslednjih fazah načrtujejo tudi transport antimaterije na večje razdalje in zunaj območja Cerna. Gre za pomemben mejnik v razvoju raziskovalne infrastrukture in mednarodnega znanstvenega sodelovanja, ki odpira nove možnosti za boljše razumevanje osnovnih zakonov narave, so poudarili na ministrstvu.

Foto: CERN

Raziskovalcem iz eksperimenta Base pri Evropski organizaciji za jedrske raziskave (Cern) je prvič v zgodovini uspelo prepeljati antimaterijo, snov, ki ob stiku z običajno snovjo izgine. V posebni prenosni napravi so zajeli antiprotone, jih varno prepeljali po območju laboratorija in nato nadaljevali raziskave.

Kot so sporočili iz Cerna, so znanstveniki posebno superohlajeno past za antimaterijo uspešno napolnili z 92 antiprotoni. Inovativno premično napravo so nato odklopili od tovarne antimaterije, jo naložili na tovornjak in popeljali po območju Cerna. Antiprotoni so se na poti obdržali, kar pomeni, da so našli način za njihov transport.

Antimaterija je snov, ki ima natanko nasprotne lastnosti kot običajna snov. Vsak osnovni delec, ki sestavlja snov, ima tudi svoj antidelec, ki ima enako maso, a različen naboj. Kadar delec in antidelec trčita, reagirata in sprosti se energija, ki je enaka masi obeh skupaj. Temu znanstveniki pravijo anihilacija, ki je še bolj učinkovita kot jedrsko zlivanje.

Pomembnost natančnih meritev

Dosežek je pomemben za razumevanje enega ključnih vprašanj sodobne fizike – zakaj v vesolju prevladuje snov, če bi moral veliki pok ustvariti enake količine snovi in antimaterije.

Zdajšnje vesolje je namreč sestavljeno iz normalne snovi, antisnovi pa je zgolj za vzorec. Razlog za to neravnovesje še vedno ni pojasnjen, zato si znanstveniki prizadevajo antidelce čim natančneje izmeriti in tako bolje razumeti, kaj določa razvoj vesolja.

Nova tehnologija bo v prihodnje omogočila prenos antiprotonov v druge evropske laboratorije, na primer na düsseldorfsko univerzo, kjer bi lahko natančneje premerili lastnosti antiprotona. Kot so sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, se s tem odpira možnost širšega sodelovanja in novih neodvisnih raziskav po Evropi. Prenos antimaterije v ločene laboratorije pa bo omogočil tudi do stokrat bolj natančne meritve njihovih lastnosti.

jedrske raziskave snov fizika vesolje raziskave in razvoj CERN
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
