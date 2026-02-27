Skupina Slovenska industrija jekla (Sij) je z nekaterimi bankami upnicami podpisala dogovor o dolgoročni rešitvi refinanciranja, ki vključuje približno 330 milijonov evrov zavezane bruto izpostavljenosti. Po navedbah skupine gre za pomemben korak pri krepitvi njene kapitalske strukture, omogočil pa ji bo tudi osredotočenost na poslovno preobrazbo.

Skupina, ki je že nekaj časa v poslovnih težavah, je dogovor o dolgoročni rešitvi refinanciranja podpisala s konzorcijem devetih bank pod koordinacijo NLB. Transakcija bo postala veljavna v prihodnjih tednih po izpolnitvi odložnih pogojev. Dogovor zajema večino obstoječe bančne zadolženosti skupine, so v Siju zapisali v današnji objavi na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Ponudbo za zamenjavo sprejela večina

Ko bo NLB kot agent za črpanje v okviru rešitve objavila obvestilo o prvem črpanju, bo izpolnjen še zadnji odložni pogoj za uveljavitev sprememb pogojev obveznic SIJ8 in njihovo zamenjavo za obveznice SIJ9, so pojasnili. Eden od pogojev za sklenitev dogovora je bilo namreč podaljšanje zapadlosti obveznic SIJ8 in njihova zamenjava za obveznice SIJ9. Skupna nominalna vrednost obveznic, ki bi zapadle 2. novembra letos, je 41,1 milijona evrov.

Ponudbo za zamenjavo SIJ8 za SIJ9 je v začetku februarja sprejela večina imetnikov obstoječih obveznic, katerih skupni nominalni znesek predstavlja 96,84 odstotka skupnega nominalnega zneska vseh obstoječih obveznic.

"V času vztrajnih geopolitičnih in makroekonomskih izzivov je uspešen podpis dolgoročne rešitve refinanciranja pozitiven signal o nadaljnji podpori obstoječih bank skupini s 3.600 zaposlenimi, ki je največji proizvajalec jekla v Sloveniji ter eden največjih delodajalcev na Gorenjskem in Koroškem," so zapisali v Siju.

Iskali bodo strateškega partnerja

Napovedali so, da bodo ostali osredotočeni na celovito poslovno prestrukturiranje, katerega cilji so krepitev konkurenčnosti, izboljšanje operativne stabilnosti in krepitev dolgoročne vzdržnosti poslovnega modela. Pri tem se nameravajo naslanjati na svoje največje prednosti. Med njimi so med drugim izpostavili status evropskega proizvajalca specialnih jekel z vodilnimi tržnimi deleži na izbranih nišnih trgih, integrirano vrednostno verigo v neposredni bližini največjih evropskih proizvodnih središč ter nizek ogljični odtis.

Obenem se je skupina začela pripravljati na iskanje strateškega partnerja, ki bi lahko omogočil dostop do novih trgov ter zagotovil dodatne operativne in tehnološke sinergije v vse bolj konkurenčnem in volatilnem globalnem makroekonomskem okolju. Za iskanje strateškega partnerja je januarja angažirala mednarodno svetovalno družbo Houlihan Lokey.

"V času strateških sprememb skupina uživa podporo zaposlenih, sindikatov, dobaviteljev in Republike Slovenije kot manjšinske lastnice, kar dodatno potrjuje njen pomen za slovensko gospodarstvo," so zapisali.

Član uprave Sija Igor Malevanov je ob tem poudaril, da nadaljnja podpora njihovih ključnih posojilodajalcev potrjuje zaupanje v skupino in njeno strategijo. "Omogoča nam, da učinkovito upravljamo aktualne tržne izzive, medtem ko se osredotočamo na poslovno transformacijo in iskanje strateškega partnerja," je dejal.

V NLB pa so navedli, da skupino Sij podpirajo že vrsto let in v različnih tržnih ciklih. "Današnji dogovor odraža naše prepričanje o njenem dolgoročnem potencialu. S koordinacijo bank upnic in sklenitvijo dolgoročne rešitve refinanciranja vzpostavljamo stabilen finančni okvir, ki skupini Sij omogoča nadaljevanje strateške transformacije, ohranjanje njene vloge v slovenskem industrijskem prostoru in dodatno krepitev njenega položaja na zahtevnih mednarodnih trgih," so povedali po navedbah Sija.

Sij je v večinski lasti ruske družbe Dilon in v četrtinski lasti države. Predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak je nedavno za Delo dejal, da si v holdingu za Sij želijo strateškega, finančno močnega lastnika, ki bo družbi omogočil nadaljnji razvoj. Država bi lahko po njegovih besedah svoj delež takemu lastniku tudi prodala.