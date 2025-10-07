V Skupini Sij pozdravljajo danes predstavljeni predlog Evropske komisije za zvišanje carin na uvoz jekla v EU s 25 na 50 odstotkov. Prepričani so, da se s predlaganimi ukrepi lahko zajezi prelivanje presežnih količin jekla na trg EU. Pričakujejo tudi, da bodo danes predstavljeni ukrepi dobra podlaga za nadaljnji dialog z Washingtonom.

"V Skupini Sij pozdravljamo predlog novih trgovinskih ukrepov Evropske komisije, ki predstavlja pomemben korak k zaščiti evropske jeklarske industrije pred nepoštenim uvozom in globalnimi presežnimi zmogljivostmi," so zapisali v sporočilu za javnost.

Evropska komisija predlaga zmanjšanje kvot za brezcarinski uvoz jekla v EU na nekaj več kot 18 milijonov ton letno, kar je skoraj pol manj kot doslej. Na uvoz jekla, ki bi presegal kvoto, pa bi po novem namesto 25-odstotnih veljale 50-odstotne carine.

Po prepričanju Sija lahko sistem tarifnih kvot in 50-odstotne carine na presežne količine zajezijo prelivanje presežnih količin jekla na trg EU.

"Jeklarji bi si želeli, da bi ti ukrepi začeli veljati takoj"

Podpirajo tudi predlagano določbo za večjo preglednost izvora jekla. Uvozniki bi po novem morali navesti, kje sta bila staljena železova ruda in ulito jeklo. To bi po mnenju skupine preprečevalo obvode trgovinskih ukrepov.

V Siju ob tem poudarjajo, da je potrebna hitra uveljavitev ukrepov. "Jeklarji bi si želeli takoj, realno pa bodo danes predstavljeni ukrepi verjetno začeli veljati nekje v začetku leta 2026, po uskladitvi na vseh ravneh v EU," so ocenili.

Kot so spomnili, današnji ukrepi sledijo drugim ukrepom iz akcijskega načrta za jeklo in kovine, ki ga je marca predstavila EU. Unija je nedavno že sprostila tudi omejitve subvencioniranja električne energije za energetsko intenzivne panoge do 50 evrov na megavatno uro. Ukrepi na področju električne energije so v Sloveniji v postopku usklajevanja.

Pogajanja med ZDA in EU o 50-odstotnih carinah na uvoz jekla in aluminija še potekajo

Trenutno še vedno potekajo tudi pogajanja med EU in ZDA o 50-odstotnih carinah na uvoz jekla in aluminija. "Nadejamo se, da bodo danes predstavljeni trgovinski ukrepi EU dobra podlaga za nadaljnji dialog z ameriško administracijo in dogovor v korist evropskim proizvajalcem," so še zapisali.

V Bruslju želijo z danes predstavljenimi ukrepi evropski jeklarski sektor zaščititi pred vplivom presežnih zalog jekla na globalnem trgu. Tega je bilo lani po besedah evropskega komisarja za trgovino Maroša Šefčoviča za 602 milijona ton, do leta 2027 pa naj bi se količina povečala na 721 milijonov ton. To je petkratnik letnega povpraševanja v EU, je ponazoril.

Zdaj bosta predlog obravnavala Svet EU in Evropski parlament.