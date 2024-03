Skupina Sij lani ustvarila milijardo evrov prihodkov

Prilagojeni EBITDA je lani dosegel 73,3 milijona evrov. Prilagojena marža EBITDA je bila 7,3-odstotna, neto finančni dolg pa je ostal na enaki ravni kot predlani, so danes sporočili iz družbe Sij, krovne družbe skupine.

Stroški energentov že drugo leto dvakrat višji v primerjavi s preteklimi leti

Poudarili so, da so se lani soočili z zahtevnim poslovnim okoljem. Na začetku leta, ko se napovedi analitikov o občutnem znižanju povpraševanja po jeklu niso uresničile, niso pravočasno prilagodili proizvodnje. Soočali so se z visokimi in nekonkurenčnimi cenami energentov, ki jih lani niso več mogli prenašati na kupce, saj so tuji tekmeci zaradi boljših pogojev dosegali nižje cene izdelkov. "Zgovoren je podatek, da so bili za skupino Sij stroški energentov že drugo leto zapored dvakrat višji v primerjavi s preteklimi leti," so zapisali.

V drugi polovici leta so se med drugim soočili tudi z okvaro glavnega motorja valjavskega ogrodja, ki je povzročila zastoj večjega dela proizvodnje največje jeklarske družbe Sij Acroni, dodatne dni izpadle proizvodnje pa so povzročile obsežne poplave.

Kot so poudarili, jim je kljub številnim izzivom uspelo zadržati vodilne tržne deleže na nišnih jeklarskih trgih, s čimer zasledujejo svoj strateški cilj. Prav tako jim je glede na spreminjajoče se geopolitične okoliščine poslovanja uspelo zadržati izvoz na visoki ravni – dosegel je 84,7 odstotka prodaje. Skupina izvaža v 70 držav po vsem svetu. Največja trga ostajata Nemčija in Italija, svojo prisotnost pa krepijo tudi v ZDA.

Direktor uprave: Dosegli smo pomembne trajnostne mejnike

Predsednik uprave skupine Sij Andrey Zubitskiy je izpostavil, da so dosegli tudi pomembne trajnostne mejnike, kot sta prva izdaja trajnostnih obveznic in izpolnitev vseh zahtev za pridobitev certifikata odgovorne proizvodnje jekla ResponsibleSteel, ki ga pričakujejo v naslednjih tednih. Skupina je namreč oktobra uspešno sklenila prvo izdajo triletnih trajnostnih obveznic v skupni nominalni vrednosti 19 milijonov evrov.

"V leto 2024 zremo z zmernim optimizmom. Proizvodne zmogljivosti v segmentu standardnih jekel so relativno dobro zasedene za nekaj mesecev vnaprej, v segmentu specialnih jekel imamo zagotovljena naročila za prvo polovico leta 2024," je zapisal.

Za vlaganja so lani namenili 62,1 milijona evrov. Med naložbami so izpostavili nadaljevanje prenove linije za izdelavo najbolj kakovostnih elektropločevin SIWATT, ki se uporabljajo v elektromotorjih na področju električne mobilnosti.