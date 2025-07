Razkrito, kako je ruski tajkun več let finančno obremenjeval SIJ

Po včerajšnjem poročanju portala Necenzurirano, da je Slovenska industrija jekla (SIJ) v hudih finančnih težavah , prihodnost podjetja in njihovih zaposlenih pa pod velikim vprašajem, so zdaj na portalu razkrili še, kako je večinski lastnik, ruski tajkun Andrej Zubicki, skupino več let finančno obremenjeval in si od nje sposojal denar.

Kot je znano, je SIJ v ruske roke prešel leta 2007, v času prve vlade Janeza Janše, zanj pa so plačali 105 milijonov evrov. Država je večinski paket delnic takrat prodala ruski jeklarski skupini Koks, ki je SIJ prevzela prek podjetja Dilon v lasti bratov Zubicki. Pozneje sta se brata sprla in se do leta 2018 dogovorila o deljenju naložb – Evgenij Zubicki je ostal šef skupine Koks, lastništvo SIJ pa je prepustil Andreju Zubickemu.

Sporna posojila in prodaja Perutnine Ptuj

Da se pri reševanju SIJ, katere 25-odstotna lastnica je država, vse bolj zapleta, saj se konec septembra izteče rok za dogovor z bankami glede podaljšanja plačila več kot 300-milijonskega dolga, je v ponedeljek poročal portal Necenzurirano. Krivcev za to je več, poleg spora z bankami in slabega poslovanja družbe, velike težave povzroča tudi neodzivnost večinskega lastnika Zubickega, ki SIJ še vedno dolguje več kot 60 milijonov evrov in jih, kot kaže, še ne namerava poplačati.

Omenjeni portal je zdaj razkril, da je podjetje Zubickega Dilon skupino več let finančno obremenjevalo in si od nje sposojalo denar. Ugotovili so, da je bil nakup 72,2-odstotnega deleža SIJ v večji meri financiran z bančnimi posojili, ker bankam posojenega denarja niso vrnili, so si ga izposodili pri SIJ in zaradi tega prodali Perutnino Ptuj, ruski oligarh in vodilni v podjetju pa so si v tem času izplačevali še visoke plače in nagrade.

Med najbolje plačanimi člani skupine sta prav Zubicki in Tibor Šimonka, nekdanji šef SIJ, zdaj pa predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Oba sta tudi na lestvici najbolje plačanih slovenskih menedžerjev. Vodilni v SIJ so v letu 2022 skupno prejeli več kot 21 milijonov evrov bruto plač in drugih prejemkov.

Vprašanja glede dogajanja v skupini smo že včeraj naslovili na SIJ, a njihovih odgovorov nismo prejeli.

