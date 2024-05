Za portal Necenzurirano je več med sabo nepovezanih virov v zadnjih dneh potrdilo, da so ljudje iz kroga Zubickega na mednarodnih trgih začeli preverjati, kakšen je interes za nakup Sija. Prav tako so začeli iskati svetovalce, ki bi vodili postopek prodaje. Kdaj se bo ta uradno začel, za zdaj ni znano.

Zubicki ima v lasti 72 odstotkov delnic Sija. Obvladuje jih prek podjetja Dilon, ki je konec leta 2022 svoj delež v Siju ovrednotilo na dobrih 200 milijonov evrov. V bilancah je podjetje navedlo, da gre za neodvisno oceno poštene vrednosti. Kolikšno kupnino za večinski delež Sija pričakuje Zubicki, bo jasno v prihodnjih mesecih.

Ne gre izključiti, da se bo skupaj z Zubickim iz Sija dokončno umaknila tudi država

Po navedbah portala Necenzurirano pri tem ne gre izključiti možnosti, da se bo skupaj z Zubickim iz Sija dokončno umaknila tudi država. Ta ima v lasti 25-odstotni delež, po predlogu nove strategije upravljanja državnih naložb, ki jo mora potrditi še državni zbor, pa ima status portfeljske naložbe. To pomeni, da lahko država delež proda. V zdaj veljavni strategiji iz leta 2015 je bila naložba v Siju sicer opredeljena kot pomembna.

Sij je v ruske roke prešel leta 2007, v času prve vlade Janeza Janše. Takrat je država večinski paket delnic prodala ruski jeklarski skupini Koks. Ta je Sij prevzela prek podjetja Dilon, ki je bilo v lasti bratov Andreja in Evgenija Zubickega. Takrat je imel glavno besedo v imperiju družine njun oče, pokojni Boris Zubicki. Pozneje sta se brata Zubicki sprla in se do leta 2018 dogovorila o razdelitvi naložb. Evgenij Zubicki je ostal šef skupine Koks, lastništvo Sija pa je prepustil Andreju Zubickemu.

Za zdaj ni jasno, zakaj je Zubicki pripravljen prodati Sij. Nekateri viri po navedbah portala Necenzurirano ocenjujejo, da ima skupina zaradi ruskega večinskega lastništva na nekaterih trgih težave pri poslih z jeklom. Drugi sogovorniki pa so za portal menili, da bi se ključni razlog za prodajo lahko skrival v sporu zaradi delitve premoženja, ki ga je zoper Andreja Zubickega v Švici sprožila njegova nekdanja žena.

Skupina Sij je leto 2023 sklenila z izgubo

Skupina Sij je leto 2023 sklenila z 18,8 milijona evrov izgube, prihodki od prodaje pa so upadli skoraj za četrtino na milijardo evrov. Kot so marca sporočili iz Sija, so v izgubo zdrsnili zaradi manjšega obsega proizvodnje in povišanih stroškov ob vztrajanju visokih cen energentov.

V začetku letošnjega leta je skupina izboljšala poslovanje. Zabeležila je 286,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 33 odstotkov več v primerjavi z zadnjim četrtletjem lani, so iz Sija sporočili prejšnji teden. Družbe iz skupine so pri tem odpremile skoraj za polovico več gotovih izdelkov kot v zadnjem lanskem četrtletju. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je medtem dosegel 18,3 milijona evrov.

Obvladujoča družba skupine je Sij, članice skupine so Sij Acroni, Sij Metal Ravne, Sij Storitve, Sij SUZ, Sij ZIP Center in Sij Ravne Systems. Druge odvisne družbe – vseh skupaj jih je 32 – so praviloma v stoodstotnem lastništvu ali pod prevladujočim vplivom obvladujoče družbe, izhaja iz lanskega letnega poročila.

Predsednik uprave Sija je Zubicki, glavni podpredsednik pa je Tibor Šimonka, tudi predsednik Gospodarske zbornice Slovenije. V upravi so še trije izvršni direktorji – Vjačeslav Korčagin, Igor Malevanov in Evgenij Zverev.