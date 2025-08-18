Vreme: zadihali bomo

Nedeljske padavine so nekoliko ohladile razgreto ozračje, temperature se spuščajo pod 30 stopinj Celzija. Kljub temu da je za danes napovedano sončno vreme, se bo segrelo do 27 stopinj, na Primorskem pa do 30 stopinj Celzija. Nekaj spremenljive oblačnosti se obeta le na severu države v hribovitem svetu, napovedujejo vremenoslovci slovenske agencije za okolje (Arso).

Šibka burja na Primorskem bo popoldne ponehala, ponekod v notranjosti pa bo pihal severovzhodni veter.

Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, le na zahodu se oblačnost občasno lahko poveča.

Temperature bodo podobne današnjim. Zjutraj bo od svežih 11 do 17 stopinj, čez dan pa od 25 do 28 stopinj Celzija, na Primorskem kakšni dve stopinji več.

Sredina tedna bo bolj mokra

Potem ko bo v sredo sprva še sončno in suho, se bodo popoldne ob jugozahodnem vetru na zahodu in severu začele pojavljati posamezne plohe in nevihte.

V četrtek bo precej oblačno, padavine bodo pogoste, vmes lahko pričakujemo tudi nevihte. Temperature se bodo še nekoliko spustile.

Tiste, ki se odpravljajo na Obalo, bo pričakalo prijetno toplo morje, katerega temperature se gibljejo okoli 25 stopinj Celzija. Le nekoliko hladnejše je Blejsko jezero s skoraj 24 stopinjami, v Bohinjskem jezeru pa se bodo kopalci še nekoliko bolj ohladili – jezeru so namerili 21,5 stopinje Celzija.