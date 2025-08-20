Slovenke pred debijem polne pozitivnih čustev, prvi trening je za njimi #video

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v torek prispela na prizorišče svetovnega prvenstva, danes opravila prvi trening, v petek pa jo čaka debi proti Američankam. "Za zdaj lahko govorim samo o pozitivnih stvareh. Vse smo zelo navdušene, vse poteka po načrtu in komaj čakamo prvo tekmo," pred začetkom prvenstva pravi kapetanka Saša Planinšec.

Tajsko mesto Nakhon Rachisima bo od petka gostilo dve skupini svetovnega prvenstva, tudi skupino D, v kateri bodo debi dočakale slovenske odbojkarice, ki so danes preizkusile igrišče in se seznanile z okoliščinami turnirja, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Mirta Velikonja Grbac po prihodu na Tajsko (video: OZS):

Prvi trening v pomožni dvorani

Selektor Alessandro Orefice je v Azijo odpeljal 14 varovank. Slovensko reprezentanco sestavljajo srednje blokerke Saša Planinšec, Nika Milošič in Mirta Velikonja Grbac, podajalki Eva Pavlović Mori in Žana Ivana Halužan Sagadin, korektorici Eva Zatković in Polona Frelih, proste igralke Emi Jurič, Anja Mazej in Katja Banko ter sprejemalke Lorena Lorber Fijok, Žana Godec, Fatoumatta Sillah in sprejemalka/korektorica Mija Šiftar.

"Opravili smo prvo videoanalizo in tudi trening, ki smo ga namenili predvsem taktični pripravi na prihajajoče tekme," pravi Alessandro Orefice. Foto: Jure Banfi

"Za nami je dolgo potovanje, a se nam je uspelo prilagoditi časovni razliki. Opravili smo prvo videoanalizo in trening, ki smo ga namenili predvsem taktični pripravi na prihajajoče tekme," je po uvodnem treningu za OZS dejal 40-letni Italijan na slovenski klopi. Ta je ekipo na treningu vodil v pomožni dvorani, ogledali pa so si tudi glavno prizorišče.

Slovenke bodo debi na svetovnem prvenstvu dočakale v petek ob 14.30 proti aktualnim olimpijskim podprvakinjam Američankam. Foto: Jure Banfi

"Polne smo pozitivnih čustev in komaj čakamo, da stopimo na ta veliki oder"

"Pot je bila naporna, kar smo pričakovale, a smo se nanjo dobro pripravile. Po prihodu smo opravile regeneracijo v fitnesu in se dobro naspale. Priprave potekajo po načrtu, trenutno treniramo v pomožni dvorani, ki je zelo dobro urejena, tako kot tekmovalno prizorišče. Tudi na Američanke se že pripravljamo, tako taktično kot mentalno. Polne smo pozitivnih čustev in komaj čakamo, da stopimo na ta veliki oder," pravi Grbac, kapetanka Planinšec pa dodaja: "Za zdaj lahko govorim samo o pozitivnih stvareh. Vse smo zelo navdušene, vse poteka po načrtu in komaj čakamo prvo tekmo."

Saša Planinšec po prihodu na Tajsko (video: OZS):

Slovenke bodo prvenstvo odprle v petek ob 14.30, ko jih čaka uvodna tekma proti aktualnim olimpijskim podprvakinjam Američankam. V nedeljo ob 11. uri se bodo merile s Čehinjami, v torek ob 11. uri pa še z Argentinkami.

Slovenski strokovni štab in igralke se z napovedmi ne obremenjujejo, prepričane so, da se lahko z vsemi ekipami enakovredno kosajo in da uvrstitev v osmino finala ni nemogoča. Predvsem si pa želijo na svojem prvem SP pustiti dober vtis.