Avtorji:
Sportal, STA

Četrtek,
13. 11. 2025,
19.52

Osveženo pred

30 minut

odbojka i-Vent Maribor pokal challenge

Četrtek, 13. 11. 2025, 19.52

30 minut

Pokal CEV challenge, 1/32, druga tekma

Mariborčani v Podgorici zanesljivo naprej

Avtorji:
Sportal, STA

OK i-vent Maribor | Mariborčani so zanesljivo napredovali. | Foto CEV

Mariborčani so zanesljivo napredovali.

Foto: CEV

Odbojkarji i-Vent Maribora so se zanesljivo uvrstili v 1/16 finala pokala challenge, potem ko so prepričljivo preskočili prvo oviro v tem tekmovanju. V Podgorici so še drugič v dveh dneh premagali domačo Budućnost, tudi na drugi tekmi z izidom 3:0 (17, 20, 21).

OK i-Vent Maribor
Sportal Maribor do gladke zmage, Krka tesno izgubila
ACH Volley
Sportal V živo: ACH Volley po silovitem začetku popustil

Odbojkarji i-Vent Maribora so prepričljivo premagali vse neugodnosti, ki jih je predstavljal prvi obračun v evropskem tekmovanju. Čeprav so v zadnjih devetih dnevih odigrali kar šest tekem, morali dvakrat potovati v Črno goro, za nameček pa obe tekmi proti Budućnosti, ki jih je v Budvi premagala na turnirju srednjeevropske lige, igrati v Podgorici, so izpolnili cilj.

Na povratni tekmi, na kateri so bili uradno gosti, so vprašanje napredovanja rešili po dveh nizih, ki so ju dobili zanesljivo, čeprav tekme niso najbolje začeli. Domači so na uvodu povedli z 9:5, toda nato so se varovanci Sebastijana Škorca zbrali, Filip Uremović je spet izvrstno serviral, posledica njegovih dobrih začetnih udarcev je bilo ekspresno izenačenje na 10:10. Ko je Uremovićevo delo na servisni črti nadaljeval Carlos Santana, so Mariborčani spet dosegli štiri zaporedne točke, prednosti pa niso več izpustili iz rok.

OK i-vent Maribor | Foto: CEV Foto: CEV

Drugi niz je bil bolj izenačen, ekipi sta bili poravnani na 18. točki, končnica pa je zanesljivo pripadla gostom, ki so si tako zagotovili napredovanje. Tretji niz je tako pomenil le formalnost, trenerja sta zamenjala postavi, a do spremembe moči ni prišlo, tako da so Štajerci tekmo dobili s 3:0.

V 1/16 finala bo tekmec Mariborčanov poljska Norwid Czestochowa, prva tekma bo 6. januarja na Poljskem.

Pokal challenge, 1/32, povratna tekma:

Četrtek, 13. november
i-Vent Maribor : Budućnost 3:0 (17, 20, 21) /3:0/

Sreda, 19. november
Krka - Topola /2:3/

//rezultat prve tekme

Benfica : otp banka branik
Sportal Mariborske odbojkarice brez lige prvakinj
odbojkarska žoga
Sportal Radovljičanke prekinile niz porazov
 
odbojka i-Vent Maribor pokal challenge
Ne spreglejte
