Mariborčani v Podgorici zanesljivo naprej

Odbojkarji i-Vent Maribora so se zanesljivo uvrstili v 1/16 finala pokala challenge, potem ko so prepričljivo preskočili prvo oviro v tem tekmovanju. V Podgorici so še drugič v dveh dneh premagali domačo Budućnost, tudi na drugi tekmi z izidom 3:0 (17, 20, 21).

Odbojkarji i-Vent Maribora so prepričljivo premagali vse neugodnosti, ki jih je predstavljal prvi obračun v evropskem tekmovanju. Čeprav so v zadnjih devetih dnevih odigrali kar šest tekem, morali dvakrat potovati v Črno goro, za nameček pa obe tekmi proti Budućnosti, ki jih je v Budvi premagala na turnirju srednjeevropske lige, igrati v Podgorici, so izpolnili cilj.

Na povratni tekmi, na kateri so bili uradno gosti, so vprašanje napredovanja rešili po dveh nizih, ki so ju dobili zanesljivo, čeprav tekme niso najbolje začeli. Domači so na uvodu povedli z 9:5, toda nato so se varovanci Sebastijana Škorca zbrali, Filip Uremović je spet izvrstno serviral, posledica njegovih dobrih začetnih udarcev je bilo ekspresno izenačenje na 10:10. Ko je Uremovićevo delo na servisni črti nadaljeval Carlos Santana, so Mariborčani spet dosegli štiri zaporedne točke, prednosti pa niso več izpustili iz rok.

Foto: CEV

Drugi niz je bil bolj izenačen, ekipi sta bili poravnani na 18. točki, končnica pa je zanesljivo pripadla gostom, ki so si tako zagotovili napredovanje. Tretji niz je tako pomenil le formalnost, trenerja sta zamenjala postavi, a do spremembe moči ni prišlo, tako da so Štajerci tekmo dobili s 3:0.

V 1/16 finala bo tekmec Mariborčanov poljska Norwid Czestochowa, prva tekma bo 6. januarja na Poljskem.