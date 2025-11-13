LifeClass Portorož z novimi priznanji na 72. Gostinsko-turističnem zboru Slovenije

S ponosom sporočamo, da so naši sodelavci na letošnjem 72. Gostinsko-turističnem zboru Slovenije, ki je potekal v okviru Dnevov slovenskega turizma od 10. do 12. novembra v Kongresnem centru Brdo, dosegli vrhunske rezultate ter potrdili, da njihova strokovnost, predanost in usposobljenost ostajajo med najboljšimi v panogi.

Dosežki na tekmovanjih

Tekmovanje v mešanju pijač – bronasto priznanje: Mirzet Kozlica (strokovna podpora: Milka De Lai). Tekmovalci so po kratkem teoretičnem delu pripravili klasični koktajl in nato še avtorskega. Ocenjevali so natančnost in tehniko dela, predstavitev, videz ter ravnotežje arom in okusov.

Mirzet Kozlica Foto: GTZ

Tekmovanje v pripravi in postrežbi kave – bronasto priznanje: Mirzet Kozlica (strokovna podpora: Massimo Kraševec).

Kandidati so pripravili dva espressa, dva kapučina in dva kavna napitka lastne kreacije, komisija pa je ocenjevala strokovnost, okus, aromo, videz in ustvarjalnost, pa tudi urejenost delovnega mesta in postrežbo.

Tekmovanje hotelskih receptorjev – bronasta priznanja: Nuša Jamnik, Ani Ovcin, David Švajcer (mentorica: Katja Boškin).

Foto: GTZ

Vlogo prvega stika z gostom so tekmovalci pokazali skozi realne scenarije. Pod drobnogledom so bili profesionalna komunikacija, prodajne veščine in suvereno obvladovanje pravil.

Tekmovanje velneških receptorjev – srebrno priznanje: Kristina Banovič (mentorica: Soraja Vlačič).

Foto: GTZ

Kandidati so na recepciji vodili celoten proces, od pozdrava in svetovanja o storitvah do rezervacije in odziva na zahtevno situacijo v tujem jeziku. Ocenjevali so nastop, bonton, strokovno znanje, jezikovno suverenost in sposobnost mirnega reševanja izzivov.

V okviru Dnevov slovenskega turizma so bila podeljena tudi priznanja posameznikom za dolgoletni prispevek k razvoju kakovosti v slovenskem gostinstvu in turizmu. Med prejemniki so ga. Vera Sredojević, ga. Georgina Dabić in g. Radomir Đakić. Iskrene čestitke vsem tekmovalcem, mentorjem in nagrajencem!

Posebno priznanje podjetju

Foto: GTZ

V veliko čast nam je tudi prejem posebnega priznanja v kategoriji Priznanja gostinskim, hotelirskim in turističnim podjetjem za ponovno odprtje Wai Thai centra, kar izpostavlja nenehne investicije, pestrost ponudbe in inovativnost resorta. Priznanje je prevzel predsednik uprave dr. Aleš Semeja.

Dosežki naših sodelavcev in podjetja so rezultat nenehnega vlaganja v razvoj znanja, kakovosti storitev in inovacij, ki jih ponujamo gostom.

