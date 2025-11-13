Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P., Š. L., STA

Četrtek,
13. 11. 2025,
20.46

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Rokometna liga prvakov

Četrtek, 13. 11. 2025, 20.46

13 minut

Rokometna liga prvakov, 7. krog

Vlah, Ferlin in soigralci do remija, v Barceloni obračun bratov Janc

M. P., Š. L., STA

Aleks Vlah | Aleks Vlah je ob remiju trikrat zadel. | Foto Guliverimage

Aleks Vlah je ob remiju trikrat zadel.

Foto: Guliverimage

Nadaljuje se rokometna liga prvakov. Rokometaši Kielc (Aleks Vlah, Klemen Ferlin) so doma remizirali z Aalborgom (32:32), Vlah je ob remiju trikrat zadel. Barcelono (Domen Makuc, Blaž Janc) čaka obračun z rokometaši Wisle Plock (Mitja Janc, Miha Zarabec). Nantes Mateja Gabra in Roka Ovnička se bo srečal z Dinamom iz Bukarešte.

V skupini B so v sredo zvečer odigrali tri tekme. Najprej je PSG po preobratu v drugem polčasu z 31:38 v gosteh odpravil GOG Gudme, obe ekipi imata zdaj po tri zmage. Elohim Pradni je bil z osmimi goli najboljši strelec Parižanov, Frederik Friche Bjerre pa z devetimi Dancev.

Vodilni in stoodstotni Magdeburg je nadaljeval svoj niz tudi proti Zagrebu in ga ugnal s 27:22. Aleks Kavčič je za Hrvate, ki so doživeli še sedmi poraz, dosegel dva zadetka, Filip Glavaš pa je bil najboljši strelec ekipe s sedmimi. Pri Nemcih je Sebastian Barthold dosegel šest golov.

Gašper Marguč | Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Gašper Marguč Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Eurofarm Pelister je premagal Pick Szeged s 25:24, Bogdan Radivojević je zmagoviti gol dosegel devet sekund pred koncem. Sicer pa je za domače, ki so slavili drugič v sezoni, sedem golov prispeval Žarko Peševski, Domen Tajnik je zadel trikrat, Nejc Cehte dvakrat, Nik Henigman pa enkrat. Dvakrat je zadel tudi Borut Mačkovšek za Szeged, pri katerem je bil najučinkovitejši Imanol Garciandia Alustiza s šestimi zadetki.

V skupini A je bila v sredo na vrsti le tekma med Kolstadom in Veszpremom. Zelo zanesljivo so ga s silovitim drugim polčasom s 43:29 dobili Madžari. Ti so vpisali četrto zmago, Kolstad pa je doživel še šesti poraz. Gašper Marguč je za Veszprem dosegel tri gole, najboljši strelec pa je bil Bjarki Mar Elisson z osmimi.

Liga prvakov, 7. krog:

Sreda, 12. november

Četrtek, 13. november

Lestvica:

