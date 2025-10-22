Kavčič proti Mačkovšku

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Rokometna liga prvakov, 6. krog

V šestem krogu rokometne lige prvakov bo danes Szeged z Borutom Mačkovškom gostoval pri Zagrebu Aleksa Kavčiča. Nantes (Matej Gaber, Rok Ovniček) se bo pomeril z Aalborgom.

V četrtek bodo Kielce (Aleks Vlah, Klemen Ferlin je poškodovan) na gostovanju v Bukarešti. Veszprem Gašperja Marguča se bo pomeril z berlinskim Fuchsejem. Pelister (Domen Tajnik, Nik Henigman, Nejc Cehte) bo gostoval v Nemčiji, rokometaši Wisle Plock (Mitja JancMiha Zarabec) pa se bodo pomerili z Barcelono (Domen Makuc, Blaž Janc).

Liga prvakov, 6. krog:

Sreda, 22. oktober

Četrtek, 23. oktober

Lestvica:

