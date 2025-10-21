Začelo se je, največji slovenski klubi na delu prihodnji teden

Znana sta prva udeleženca osmine finala slovenskega pokalnega tekmovanja. To sta velenjski Rudar in pa Malečnik. Knapi so brez težav v gosteh odpravili Ljutomer, klub iz okolice Maribora pa je doma izločil Kamnik. V sredo bodo odigrane še tri tekme, vodilni drugoligaš Nafta odhaja v Škofjo Loko, večina srečanj pa bo na sporedu prihodnji teden. Če bosta Celje in Olimpija preskočila nižjeligaško oviro, se bosta udarila neposredno za vozovnico za četrtfinale.

Pokal Pivovarna Union, 1/16 finala:

Torek, 21. oktober:

Pokalno tekmovanje zagotavlja bližnjico do Evrope, znano pa je tudi po številnih presenečenjih. V uvodnem delu tekmovanja, ki je potekalo pod okriljem MNZ, ni manjkalo lokalnih poslastic, od 1/16 finala, pa se lahko pomeril vsak z vsakim. Kot prva sta se v osmino finala prebila velenjski Rudar in Malečnik.

Maribor bo skušal upravičiti vlogo favorita pri drugoligašu Brinje Grosuplje. Foto: Jure Banfi

Glavni favoriti za lovoriko bodo nastopili šele prihodnji teden, kjer bodo drug za drugim gostovali pri nižjeligaših, na papirju pa čaka najtežje delo Mariborčane, saj jih bo pot ponesla v Grosuplje, kjer gre Brinju v tej sezoni izjemno, lahko pa se pohvali tudi s pridobitvami na področju nogometne infrastrukture. Celjani na gostovanju odhajajo v Makole, kjer se pričakuje visoka zmage Rierove čete, podobno velja za Olimpijo, ki se odpravlja na Gorenjsko v Šenčur. Če bosta kluba, ki sta v prejšnji sezoni osvojila domačo lovoriko uspešna, se bosta medsebojno udarila v osmini finala.

Celje in Olimpija bi se lahko kaj kmalu srečala tudi v pokalnem tekmovanju. Foto: Jure Banfi

Drugoligaš Tabor, ki ga po novem vodi trener Darijan Matić, bo skušal po Kopru iz pokalnega tekmovanja izločiti še drugega primorskega prvoligaša, Primorje.

Aluminij in Bravo, ki je po 12. krogu na visokem drugem mestu, bosta na delu prihodnji torek, dan pozneje se bodo Radomlje mudile pri Beltincih, Muro pa v četrtek čaka gostovanje v Slovenskih Konjicah. Zadnji udeleženec osmine finala bo znan 6. novembra po srečanju Odranci – Fužinar Ravne.

Pokal Pivovarna Union, 1/16 finala:

Torek, 21. oktober:

Sreda, 22. oktober:

Torek, 28. oktober:

Sreda, 29. oktober:

Četrtek, 30. oktober:

Sreda, 5. november:

Četrtek, 6. november:

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

9 – Maribor

8 – Olimpija

4 – Koper

3 – Gorica

2 – Celje, Domžale, Interblock, Mura

1 – Rogaška, Rudar Velenje

Zgodovina finalnih srečanj slovenskega pokala: