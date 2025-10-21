So vam rekli, da ni več upanja? Napredna implantologija spreminja življenja.

Predstavljajte si, da se po letih negotovosti znova nasmehnete brez zadržkov. Da ugriznete v hrano, ki ste se ji dolga leta izogibali, in da se v družbi ne sprašujete več, ali bo proteza obstala na svojem mestu. Danes to ni več oddaljena želja, temveč resničnost, ki jo omogoča napredna implantologija z osebnim pristopom – to svojim strankam ponujajo v Ortoimplant DENTAL SPA.

V središču filozofije Ortoimplant DENTAL SPA je preprosta misel: vsak nasmeh ima svojo zgodbo. Zato je tudi zdravljenje vedno prilagojeno posamezniku, od prve diagnostike do popolne obnove zob z individualizirano terapijo All-on-X, ki redefinira, kaj pomeni obisk pri zobozdravniku.

V butični kliniki, kjer se vrhunska implantologija sreča z občutkom za človeka, nastajajo nasmehi brez kompromisov. In prav danes je lahko začetek vaše nove zgodbe.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Ortoimplant DENTAL SPA – kjer izkušnje in inovacije ustvarjajo nasmeh brez meja V Ortoimplant DENTAL SPA že več kot tri desetletja pišejo zgodbe ljudi, ki so mislili, da za njihovo težavo z zobmi rešitev ne obstaja. Pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, DDS (Doctor of Dental Surgery), pionirja sodobne implantologije na Hrvaškem, je klinika postala implantološki center odličnosti, specializiran za zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti in pomanjkanja čeljustne kosti. Tisto, kar drugje pogosto velja za oviro, je v tej kliniki izhodišče za rešitev. Z uporabo naprednih implantoloških tehnik uspešno obnavljajo nasmeh tudi tistim, ki so jih v drugih klinikah odslovili. Njihov cilj ni le estetska obnova zob, temveč povrnitev udobja, funkcionalnosti in samozavesti, tistega občutka, ko se lahko brez skrbi nasmehneš, govoriš in ješ. Za uspehom stoji tridesetletna družinska tradicija, ki jo danes soustvarjata dr. Trampuš z ženo Ivano Trampuš in sinom dr. Martinom Trampušem. Skupaj združujejo znanje, izkušnje in empatijo v pristop, ki presega klasično zobozdravstvo in jo spreminja v izkušnjo, imenovano DENTAL SPA.

All-on-X – individualna rešitev za vsak primer

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Vsak nasmeh ima svojo zgodbo, zato tudi pot do popolne obnove zob ni pri vseh enaka. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA se tega zavedajo in zato pri vsakem pacientu oblikujejo popolnoma prilagojen načrt terapije. To omogoča pristop All-on-X, pri katerem se število in položaj implantatov prilagodita posamezniku glede na stanje njegovih kosti in potrebe.

Osnova tega pristopa je metoda All-on-4, ki je postala zlati standard sodobne implantologije. Celoten zobni lok stoji na štirih strateško nameščenih implantatih, kar zagotavlja stabilnost in naraven občutek tudi pri pacientih, ki so dolga leta nosili protezo.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Pri zahtevnejših primerih ekipa dr. Trampuša uporablja napredne tehnike, kot so Zygoma All-on-4, pterigoidni, transnazalni in subperiostalni implantati. Ti omogočajo trajno fiksno rešitev tudi pri tistih pacientih, ki imajo močno zmanjšano čeljustno kost in so jim drugje rekli, da implantacija ni mogoča.

S sodobno diagnostiko, vrhunsko tehnologijo in dolgoletnimi izkušnjami so v Ortoimplant DENTAL SPA že mnogim pacientom omogočili povrnitev stabilnega in estetsko dovršenega nasmeha. Vse to brez kompromisov in z občutkom, da je vsaka terapija načrtovana samo zanje.

Prvi specialistično-diagnostični pregled – prvi korak k novemu nasmehu

Vsaka pot do novega nasmeha se v Ortoimplant DENTAL SPA začne s celostnim specialističnim pregledom. Namen tega prvega koraka je, da zdravnik natančno spozna stanje ustne votline, kostne strukture in potrebe posameznika ter pripravi personaliziran načrt terapije.

Pregled vključuje funkcijsko in diagnostično obravnavo z maksilofacialno analizo, RTG-posnetke ortopantomograma, 3D-slikanje zgornje in spodnje čeljusti, intraoralno fotografiranje in digitalni odtis, ekstraoralno fotografiranje ter izdelavo in predstavitev načrta terapije.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Celoten postopek poteka v mirnem okolju, kjer se pacienti počutijo sproščeno in varno. Ob koncu pregleda prejmejo natančen načrt zdravljenja, časovni okvir in predstavitev pričakovanega rezultata terapije.

Vse to brez obveznosti in z edinstvenim občutkom, da se je nekdo resnično posvetil njihovemu primeru.

Protokol DENTAL SPA in analgosedacija – zobozdravstvo brez stresa

V Ortoimplant DENTAL SPA verjamejo, da zobozdravstvo ne sme biti neprijetna izkušnja. Zato so razvili edinstven protokol DENTAL SPA, ki združuje najnaprednejše implantološke postopke z elementi sprostitve in dobrega počutja.

Vsak poseg poteka v mirnem in estetsko zasnovanem okolju, kjer se pacienti lahko povsem sprostijo. Po potrebi je na voljo analgosedacija, stanje zmanjšane zavesti, ki ga v celoti nadzira anesteziolog. Gre za varno in nadzorovano obliko pomirjevalnega učinka, ki pacientom omogoča, da poseg prestanejo brez bolečin, nelagodja ali strahu.

Po končanem posegu se zdravljenje lahko dopolni z različnimi tretmaji DENTAL SPA, ki pospešujejo celjenje in splošno regeneracijo telesa. Med njimi so limfna drenaža, ozonoterapija, magnetoterapija, intravenozna terapija z vitamini in minerali ter hiperbarična kisikova terapija.

Vse terapije se izvajajo v posebej zasnovani SPA coni, kjer vlada popoln mir. Pacienti se lahko pred posegom ali po njem sprostijo tudi v Zuu Baru, prvem dentalnem kavarniškem kotičku, kjer ni običajnih zvokov ali vonjev, ki jih povezujemo z zobozdravstvom. Namesto tega jih pričakajo prijetno okolje in zdravi napitki.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Protokol DENTAL SPA pomeni drugačen pogled na zobozdravstvo. Pomeni zdravljenje, ki je strokovno, varno in hkrati prijazno do človeka.

Personaliziran pristop in družinska tradicija, ki gradi zaupanje

V Ortoimplant DENTAL SPA verjamejo, da se vsak nasmeh začne s poslušanjem. Zato je njihova največja prednost vsekakor edinstven pristop, ki združuje vrhunsko znanje in človečnost. Vsakega pacienta obravnavajo kot posameznika z lastnimi potrebami, strahovi in pričakovanji.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Zdravljenje se ne začne z zobmi, temveč z razumevanjem človeka in njegovih potreb. Na podlagi pogovora, diagnostike in natančne analize nastane osebni načrt terapije, ki vključuje vse korake od priprave do končnega rezultata. Pacient je v proces vključen od prvega dne in ve, kaj ga čaka na vsakem koraku.

Z leve proti desni: dr. Martin Trampuš, Ivana Trampuš in dr. Zdenko Trampuš Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Ta odnos zaupanja izvira iz več kot tridesetletne tradicije družine Trampuš. Dr. Zdenko Trampuš, DDS priznani implantolog in pionir naprednih metod zdravljenja, je znanje skozi leta nadgradil v sodobne pristope, ki jih danes soustvarjata njegova žena Ivana Trampuš in sin dr. Martin Trampuš. Skupaj povezujejo znanstveno natančnost, izkušnje in iskreno željo, da bi pacientom vrnili nasmeh in samozavest.

Tako nastajajo zgodbe, ki presegajo klasično zobozdravstvo – zgodbe o zaupanju, pogumu in novih začetkih.

Naredite prvi korak in si zagotovite zavidljiv nasmeh Vsaka sprememba se začne z enim korakom. V Ortoimplant DENTAL SPA verjamejo, da je pot do novega nasmeha lahko prijetna, varna in povsem brez stresa. Z združitvijo napredne implantologije, osebnega pristopa in protokola DENTAL SPA so ustvarili okolje, v katerem so pacienta postavili v središče pozornosti. Če ste kdaj slišali, da zaradi pomanjkanja kosti implantati za vas niso mogoči, je zdaj čas, da slišite drugo mnenje. Z znanjem, izkušnjami in inovacijami v Ortoimplant DENTAL SPA vsakemu pacientu omogočijo nasmeh, ki ne pozna omejitev. Rezervirajte svoj specialistično-diagnostični pregled in odkrijte, kako lahko sodobna implantologija spremeni vaše življenje. Naročite se na prvi specialistično-diagnostični pregled pri dr. Zdenku Trampušu. Pokličite na +385 1 3703 498 ali pišite na info@ortoimplant.hr.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA