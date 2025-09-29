Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
29. 9. 2025,
21.10

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Pokal Pivovarna Union NK Celje NK Olimpija NK Olimpija

Ponedeljek, 29. 9. 2025, 21.10

1 ura, 7 minut

Žreb pokalnega tekmovanja v nogometu

Celje in Olimpija se lahko srečata že v osmini finala

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
prva liga Celje Olimpija | Foto Jure Banfi

Foto: Jure Banfi

NZS je izžrebala pare šestnajstine finala pokala Pivovarne Union. Branilec naslova in vodilni prvoligaš Celje je za tekmeca dobil nižjeligaša Makole in bo pri njem gostoval konec oktobra, ko bodo na vrsti tekme tega kroga. Že v osmini finala pa je njegov potencialni tekmec Olimpija. Maribor se bo pomeril z vodilno ekipo druge lige iz Grosupljega.

Mark Zabukovnik
Sportal Mark Zabukovnik zaslišal pok, nato se mu je življenje obrnilo na glavo

Žreb je tokrat namreč potekal nekoliko drugače, saj so na žrebu določili potencialne tekmece za vsako ekipo do finala. Tako so izmenično izžrebali pare na levi in desni strani.

Na levi, kjer je tudi Celje, so še štirje prvoligaši, ki se lahko med seboj srečajo še pred finalom. Že v osmini finala se lahko srečata Celje in Olimpija, ki je za tekmeca dobila Šenčur, potencialni prvoligaški obračun osmine finala se lahko zgodi tudi med Radomljami in Primorjem, a bosta morala ta dva najprej izločiti drugoligaša Beltince oziroma sežanski Tabor.

Na desni strani žreba so le trije prvoligaši, in sicer Aluminij, ki ga čakajo Žiri, Bravo, ki bo gostoval v Vipavi, in Mura, ki jo čaka Dravinja. Nobeden od teh treh prvoligašev pa se ne more srečati pred četrtfinalom.

Od prvoligašev sta v fazi, ki je potekala pod okriljem Medobčinskih nogometnih zvez, izpadla Koper in Domžale.

Pari šestnajstine finala:

Leva polovica:
Eltron Šenčur - Olimpija
Makole Bar Miha - Celje

Brinje Grosuplje - Maribor
Stojnci - Kety Emmi&Impol Bistrica

Beltinci - Kalcer Radomlje
Pearlescent Tabor Sežana - Primorje

Tromejnik Montpreis - Jadran Dekani
Malečnik Asfalterstvo Brus - Kamnik

Desna polovica:

Eksist Žiri - Aluminij
Polana - Zavrč

Odranci - Fužinar Ravne
Rače - Krka

Fama Vipava - Bravo Big Bang
Ljutomer - Rudar Velenje

Dravinja - Mura
Škofja Loka - Nafta 1903
Celje Maribor Franko Kovačević
Sportal Ganljiva poteza vročega Hrvata v Celju, ki daje misliti tekmecem
Celje Maribor
Sportal Napadalec Maribora razburil navijače in se jim opravičil
T - NK Olimpija
Sportal Olimpija z novim trenerjem do polnega izkupička, Bravo z zmago skočil pod vrh
Pokal Pivovarna Union NK Celje NK Olimpija NK Olimpija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.