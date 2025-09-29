Celje in Olimpija se lahko srečata že v osmini finala

NZS je izžrebala pare šestnajstine finala pokala Pivovarne Union. Branilec naslova in vodilni prvoligaš Celje je za tekmeca dobil nižjeligaša Makole in bo pri njem gostoval konec oktobra, ko bodo na vrsti tekme tega kroga. Že v osmini finala pa je njegov potencialni tekmec Olimpija. Maribor se bo pomeril z vodilno ekipo druge lige iz Grosupljega.

Žreb je tokrat namreč potekal nekoliko drugače, saj so na žrebu določili potencialne tekmece za vsako ekipo do finala. Tako so izmenično izžrebali pare na levi in desni strani.

Na levi, kjer je tudi Celje, so še štirje prvoligaši, ki se lahko med seboj srečajo še pred finalom. Že v osmini finala se lahko srečata Celje in Olimpija, ki je za tekmeca dobila Šenčur, potencialni prvoligaški obračun osmine finala se lahko zgodi tudi med Radomljami in Primorjem, a bosta morala ta dva najprej izločiti drugoligaša Beltince oziroma sežanski Tabor.

Na desni strani žreba so le trije prvoligaši, in sicer Aluminij, ki ga čakajo Žiri, Bravo, ki bo gostoval v Vipavi, in Mura, ki jo čaka Dravinja. Nobeden od teh treh prvoligašev pa se ne more srečati pred četrtfinalom.

Od prvoligašev sta v fazi, ki je potekala pod okriljem Medobčinskih nogometnih zvez, izpadla Koper in Domžale.

Pari šestnajstine finala:



Leva polovica:

Eltron Šenčur - Olimpija

Makole Bar Miha - Celje



Brinje Grosuplje - Maribor

Stojnci - Kety Emmi&Impol Bistrica



Beltinci - Kalcer Radomlje

Pearlescent Tabor Sežana - Primorje



Tromejnik Montpreis - Jadran Dekani

Malečnik Asfalterstvo Brus - Kamnik



Desna polovica:



Eksist Žiri - Aluminij

Polana - Zavrč



Odranci - Fužinar Ravne

Rače - Krka



Fama Vipava - Bravo Big Bang

Ljutomer - Rudar Velenje



Dravinja - Mura

Škofja Loka - Nafta 1903