Olimpija z novim trenerjem do polnega izkupička, Bravo z zmago skočil pod vrh

Ta konec tedna je bil na sporedu deseti krog prve slovenske nogometne lige, začela se je torej druga četrtina sezone. Olimpija je pod vodstvom novega trenerja Federica Bessoneja z 2:0 na Fazaneriji ugnala Muro, Bravo je v Stožicah s 4:2 premagal Koper. Pri vodilnemu Celju je na štajerskem derbiju gostoval Maribor, ki je sredi tedna ostal brez trenerja Radomirja Đalovića. Ekipo je vodil Radovan Karanović, tekmo pa zaznamoval Franko Kovačević, ki je dosegel deveti in deseti gol sezone. Celjani so zmagali s 3:0 in imajo pred Mariborčani že 11 točk prednosti. Pred tem so zadnjeuvrščene Domžale dosegle prvo zmago, po avtogolu so z 1:0 premagale Primorje. Prva tekma je bila v petek popoldne, Aluminij je Radomlje premagal z 2:1.

1. SNL, deseti krog:

Nedelja, 28. september:

Zmaga za debitanta Bessoneja

V Fazaneriji sta se srečali ekipi z novima strategoma. Muro, ki je tokrat pogrešala kaznovanega Faada Sano, je po slabem uvodu sezone in nizu zadnjih štirih tekem brez zmage prevzel Darjan Slavic, Olimpijo pa po dveh zaporednih ligaških porazih Federico Bessone. Po boljšem prvem polčasu so se polnega izkupička veselili Ljubljančani, ki so zdaj pri 16 točkah na petem mestu lestvice.

Olimpija je imela v uvodnih trenutkih pobudo in v 23. minuti tudi povedla, ko je po podaji z leve strani z glavo zadel Ivan Durdov. Le dve minuti pozneje je bilo že 2:0 za goste, Alex Blanco je žogo poslal v osrčje kazenskega prostora, kamor je stekel Dino Kojić in brez težav ugnal Nejca Dermastijo in s tem postavil tudi končni izid.

Federico Bessone je po uspehu v pokalnem tekmovanju, uspešno startal tudi v 1. SNL. Foto: Jure Banfi

Bravo do zmage nad Koprom

Izbranci Aleša Arnola so v razburljivi predstavi odpravili Koper, dva gola je prispeval Aldin Jakupović, drugi je bil mojstrovina s strelom preko glave, s t. i. škarjicami. Bravo, ki je bil precej učinkovit v napadu, se je točkovno izenačil s Koprom in z Mariborom, skupaj so s 17 točkami prvi zasledovalci vodilnega Celja, ki pa omenjenim beži že za 11 točk.

Čeprav so Primorci nekoliko odločneje začeli tekmo, so se v 17. minuti znašli v zaostanku. Victor Gidado je najprej na koprski polovici ukradel žogo neprevidnemu Niku Omladiču, jo nato oddal do Venusta Baboulaja malce na desno stran, ta pa je nato z diagonalnim strelom ugnal Metoda Jurharja. To je bil sploh prvi strel gostiteljev na tekmi. Koprčani so jih dotlej imeli več, v 29. minuti dva zelo nevarna. Najprej je Isaac Matondo zadel vratnico, do odbite žoge je prišel Leo Rimac, vendar je Uroš Likar dobil njun dvoboj. Toda Primorci so si v 35. minuti znova zakuhali težave, Felipe Curcio je namreč slabo izbil žogo, ta je končala pri Gidadu, ki jo je oddal pred vrata do Jakupovića, temu pa iz bližine ni bilo težko povišati na 2:0.

Bravo je zdaj tako kot Koper pri 17 točkah. Foto: Aleš Fevžer

Izbranci Slaviše Stojanovića so se hitro vrnili v igro, po podaji z leve strani je žogo v lastno mrežo preusmeril Christalino Atemona. Drugi polčas se je začel po željah Brava. Baboula je podal z desne strani, v osrčju kazenskega prostora pa je sam ostal Jakupović in izvrstno s strelom s "škarjicami" povišal prednost Brava na 3:1. Koprčani pa so se spet hitro vrnili, v 53. minuti je namreč Veljko Mijailović neoviran lepo zadel z roba kazenskega prostora.

Razburljivo je bilo tudi v nadaljevanju, a vse do konca brez spremembe rezultata. V izdihljajih je Gidado priigral še najstrožjo kazen Šiškarjem, ko ga je podrl Ivan Borna Jelić Balta. V 95. minuti je z bele pike zadel prav rezervist Bristrić za končnih 4:2.

Maribor s Karanovićem, gostja na tekmi Tina Šutej

NK Celje je na derbiju gostilo odlično atletinjo Tino Šutej. Foto: Jure Banfi V zgodovini 1. SNL le dva kluba neprekinjeno nastopata na najvišjem rangu od začetka državne samostojnosti. To sta Maribor in Celje. To je bil že 121. štajerski derbi v prvi ligi. Na večni lestvici je Maribor (59 zmag) bolj uspešen kot Celje (29. zmaga). A v uvodni četrtini letošnje sezone so bili boljši grofje, ki so osvojili kar 25 od mogočih 27 točk. Če bi zadržali tak ritem, bi sezono končali z neverjetnimi stotimi točkami. Trener Celja Albert Riera ne skriva želje, da bi končali brez poraza. Celjani so Mariborčane v tej sezoni že nadigrali. V Ljudskem vrtu so po preobratu slavili z 2:1 in dali misliti takratnemu strategu Maribora Tugberku Tanrivermisu. Turškega stratega že nekaj časa ni več na klopi Maribora, niti njegovega naslednika, Črnogorca Radomirja Đalovića, ki je "pobegnil" sredi tega tedna. Kot vršilec dolžnosti je ekipo vodil Radovan Karanović.

Kovačević že v 11. minuti načel mrežo Maribora

Franko Kovačević je pri desetih golih. Foto: Jure Banfi Celje je od prve minute odločno krenilo po vodilni zadetek – in ga doseglo v 11. minuti. Zadel je kdo drug kot Franko Kovačević. Hrvat je v vseh tekmovanjih na 15. tekmi tako dosegel že 16. gol oziroma deveti v prvi ligi. Njegov najbližji zasledovalec na lestvici strelcev je Ganec Benjamin Tetteh, član Maribora (sedem golov). Pet minut pozneje je Kovačević še enkrat streljal znotraj okvira vrat, a je bil Ažbe Jug na pravem mestu. Gostje so v prvem polčasu resneje zapretili v 28. minuti, a se je žoga po močnem strelu Sheyia Oja odbila od bloka. Pred koncem polčasa je po samostojni akciji, po lepem preigravanju, Kovačević zabil še drugič na tekmi. A veselje je bilo kratko, saj je bil zadetek po posredovanju sistema VAR razveljavljen. Pred strelom je igral z roko. Ob polčasu je tako bilo 1:0.

Mario Kvesić je znova delil lepe predložke. Foto: Jure Banfi Prvo nevarnejšo priložnost drugega dela igre je imel Maribor. Podal je mladi up iz Udineseja David Pejičić, ki je prvič začel od prve minute za vijoličaste, Hillal Soudani pa je z glavo iz neposredne bližine le za las streljal desno od celjskega gola (49. minuta). Pet minut pozneje je povišanje prednosti Celja še enkrat preprečil Jug. Po predložku iz kota je streljal Kovačević. Ta je svoj deseti ligaški gol sezone vendarle dosegel v 64. minuti. Z roba kazenskega prostora je streljal rezervist Milot Avdyli, nato je Kovačević pred Jugom preusmeril pot žoge. Vratar se je vrgel v desno, žoga pa se je levo od njega skotalila v mrežo. Piko na i zmagi na derbiju je v zadnji minuti rednega dela tekme postavil rezervist Matej Poplatnik (3:0). To je bil na deseti tekmi sezone že 33. gol Celja.

Maribor je po desetih tekmah že 11 točk za vodilnim Celjem. Foto: Jure Banfi

Prva zmaga Domžal, Petek drugič zapored dosegel avtogol

Domžale so dosegle prvo zmago. Foto: Aleš Fevžer Domžalam po slabi uvodni četrtini, v kateri so kljub nekaterim spodbudnim predstavam osvojili le točko, teče voda v grlo. Nejasnosti, težave in spremembe glede vodenja kluba, menjave trenerjev in pozni prihodi zadnjih novincev jim niso voda na mlin. Anton Žlogar se je vrnil na vroči stolček in jih bo poskušal drugič zapored rešiti pred izpadom v drugo ligo. Ajdovci so prišli v Domžale po točke, ki so jih zapravili na zadnji domači tekmi, ko so proti Celjanom vodili z 2:0, a proti koncu popustiti in ostali brez vsega (2:3).

A so izbranci Milana Anđelkovića dosegli nov neuspeh. Nesrečno je lastnega vratarja premagal Gašper Petek, ki je avtogol dosegel že na prejšnji tekmi, in Domžale so zmagale z 1:0. V drugem polčasu se je na stadionu ob Kamniški Bistrici dvakrat zatresel okvir vrat. V 48. minuti se je Rene Rantuša Lampreht odločil za strel s približno 25 metrov in zadel prečko, v 77. minuti pa je domači rezervist Felipe Felicio zadel vratnico. Ekipi na lestvici zdaj ločijo samo še štiri točke.

Aluminij v 90. minuti do treh točk

Prva tekma kroga se je igrala v Kidričevem, z golom v 90. minuti jo je odločil Emir Saitoski. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Uvodna tekma desetega kroga se je končala s peto zmago Aluminija. V Kidričevem so prvi zagrozili Radomljani v 11. minuti, po pravem "fliperju" v domačem kazenskem prostoru pa je strel Jaše Martinčiča z desetih metrov ubranil 38-letni vratar Matjaž Rozman. Šest minut pozneje so si prvo resno priložnost priigrali tudi gostitelji, po natančno izvedenem prostem strelu Vida Kodermana z 20 metrov pa se je izkazal gostujoči čuvaj mreže Samo Pridgar. V 30. minuti je Behar Feta z desne strani lepo podal do Adriana Bloudka, njegov strel z glavo pa je bil slab in žoga je končala ob desni vratnici. Sedem minut pozneje so gostitelji izkoristili napako Ognjena Gnjatića na sredini igrišča, v (pol)protinapadu pa je po podaji Bloudka vodilni gol dosegel Feta.

Kidričani so drugo polovico tekme začeli z zadetkom Wisdoma Suleja iz nasprotnega napada, a je bil razveljavljen zaradi njegovega prepovedanega položaja. Naslednje minute so pripadle Radomljanom, v 64. so tudi izenačili. Večino dela je opravil Amadej Marinič, ki je lepo prodrl po levi strani, njegov strel je Rozman najprej ubranil, odbitek pa je po strelu z glavo v mrežo pospravil Nikola Jojić. V 84. minuti je zabil nigerijski napadalec Sule, a je bil tudi ta gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. V končnici tekme pa so gosti le dosegli zmagoviti gol, po timski akciji je Feta z leve strani podal v kazenski prostor, kjer se je na pravem mestu znašel rezervist Emir Saitoski in v 90. minuti dosegel zmagoviti gol.

1. SNL, deseti krog:

Petek, 26. september:

Sobota, 27. september:

Nedelja, 28. september:

Lestvica: