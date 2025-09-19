Brinje želi nadaljevati sanjski niz, kar trije drugoligaši z novimi trenerji

Danes se začenja 7. kroga druge nogometne lige. Vodilno Brinje Grosuplje bo v prenovljenem Športnem parku gostil Dravinjo in skušalo nadaljevati sanjski stoodstotni niz. Trije klubi se bodo prvič v tej sezoni v drugi ligi predstavili z novimi trenerji. Oliver Bogatinov bo prvič vodil Gorico v Beltincih, Krko bo na gostovanju pri kranjskem Triglavu vodil Aleš Kačičnik, Ilirijo pa bo na zahtevnem gostovanju v Sežani, kjer je v sredo v pokalu izpadel Koper, Tabor pa v tej sezoni še vedno ni prejel niti enega zadetka, vodil Dragan Čadikovski.