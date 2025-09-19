Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Petek,
19. 9. 2025,
16.10

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Aleš Kačičnik Dragan Čadikovski Oliver Bogatinov NK Tabor Sežana NK Brinje Grosuplje Druga liga

Petek, 19. 9. 2025, 16.10

28 minut

Druga liga, 7. krog

Brinje želi nadaljevati sanjski niz, kar trije drugoligaši z novimi trenerji

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Aleš Kačičnik Ivan Firer | Aleš Kačičnik, dolgoletni pomočnik Simona Rožmana, je prevzel vodenje članske ekipe Krke, kjer je nasledil Adnana Zildžovića. | Foto Žiga Zupan/Sportida

Aleš Kačičnik, dolgoletni pomočnik Simona Rožmana, je prevzel vodenje članske ekipe Krke, kjer je nasledil Adnana Zildžovića.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Danes se začenja 7. kroga druge nogometne lige. Vodilno Brinje Grosuplje bo v prenovljenem Športnem parku gostil Dravinjo in skušalo nadaljevati sanjski stoodstotni niz. Trije klubi se bodo prvič v tej sezoni v drugi ligi predstavili z novimi trenerji. Oliver Bogatinov bo prvič vodil Gorico v Beltincih, Krko bo na gostovanju pri kranjskem Triglavu vodil Aleš Kačičnik, Ilirijo pa bo na zahtevnem gostovanju v Sežani, kjer je v sredo v pokalu izpadel Koper, Tabor pa v tej sezoni še vedno ni prejel niti enega zadetka, vodil Dragan Čadikovski.

Maribor Ilicali Radomir Đalović
Sportal Za začetek poslastica: lahko sosed pokvari načrte Mariboru?
Aleksander Čeferin
Sportal Izjemni pridobitvi v Grosupljem zaploskal tudi Čeferin #video
Anđelković Bogatinov
Sportal Senzacija na Krasu, Koper ekspresno izpadel iz pokala

Druga liga, 7. krog:

Petek, 19. september:

Sobota, 20. september:

Nedelja, 21. september:

Lestvica:

1. Brinje Grosuplje 6 tekem – 18 točk
2. Kety Emmi&Impol Bistrica 6 - 16
3. Nafta 1903 6  - 16
4. Pearlescent Tabor Sežana 6 - 16
5. Triglav Kranj  6 - 12
6. Beltinci Klima Tratnjek 6 - 11
7. Jadran Dekani 6 - 10
8. Bilje 6 - 10
9. Slovan 6 - 7
10. Krško Posavje 6 - 6
11. Jesenice  6 - 5
12. Gorica 6 - 3
13. Ilirija 1911 6 - 3
14. Rudar Velenje 6 - 1
15. Dravinja 6 - 1
16. Krka 6 - 1

Najboljši strelci:

5 - Blaj (Bistrica)
4 - Bajraj (Beltinci), Kulenović (Rudar), Maroša (Nafta), Matjaž (Brinje) 
3 - Brkić (Triglav), Magdić (Triglav), Marsetić (Bistrica), Zrnec (Brinje)
...

NK Rudar Velenje štadion Ob jezeru
Sportal Grosupeljčani ostajajo stoodstotni, še trojica brez poraza
Matjaž Rozman
Sportal Matjaž Rozman je bil jasen: O tem nočem govoriti
Aleš Kačičnik Dragan Čadikovski Oliver Bogatinov NK Tabor Sežana NK Brinje Grosuplje Druga liga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.