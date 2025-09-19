Petek, 19. 9. 2025, 16.10
28 minut
Druga liga, 7. krog
Brinje želi nadaljevati sanjski niz, kar trije drugoligaši z novimi trenerji
Danes se začenja 7. kroga druge nogometne lige. Vodilno Brinje Grosuplje bo v prenovljenem Športnem parku gostil Dravinjo in skušalo nadaljevati sanjski stoodstotni niz. Trije klubi se bodo prvič v tej sezoni v drugi ligi predstavili z novimi trenerji. Oliver Bogatinov bo prvič vodil Gorico v Beltincih, Krko bo na gostovanju pri kranjskem Triglavu vodil Aleš Kačičnik, Ilirijo pa bo na zahtevnem gostovanju v Sežani, kjer je v sredo v pokalu izpadel Koper, Tabor pa v tej sezoni še vedno ni prejel niti enega zadetka, vodil Dragan Čadikovski.
Druga liga, 7. krog:
Petek, 19. september:
Sobota, 20. september:
Nedelja, 21. september:
Lestvica:
1. Brinje Grosuplje 6 tekem – 18 točk
2. Kety Emmi&Impol Bistrica 6 - 16
3. Nafta 1903 6 - 16
4. Pearlescent Tabor Sežana 6 - 16
5. Triglav Kranj 6 - 12
6. Beltinci Klima Tratnjek 6 - 11
7. Jadran Dekani 6 - 10
8. Bilje 6 - 10
9. Slovan 6 - 7
10. Krško Posavje 6 - 6
11. Jesenice 6 - 5
12. Gorica 6 - 3
13. Ilirija 1911 6 - 3
14. Rudar Velenje 6 - 1
15. Dravinja 6 - 1
16. Krka 6 - 1
Najboljši strelci:
5 - Blaj (Bistrica)
4 - Bajraj (Beltinci), Kulenović (Rudar), Maroša (Nafta), Matjaž (Brinje)
3 - Brkić (Triglav), Magdić (Triglav), Marsetić (Bistrica), Zrnec (Brinje)
...