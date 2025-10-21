V blagajno NZS prispevala največ Celje in Olimpija

Disciplinska komisija Nogometne zveze Slovenije (NZS) je najvišji kazni po 12. krogu Prve lige Telemach naložila Celju in Olimpiji po njuni sobotni medsebojni tekmi. Ljubljančani bodo v seštevku plačali 2300 evrov, Celjani pa 2400.

Olimpija bo plačala 2000 kazni zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev in predkaznovanosti, kot olajševalno okoliščino so upoštevali izjavo; dodatnih 300 evrov pa je klub dobil zaradi nešportnega in neprimernega vedenja več igralcev na isti tekmi.

... kot tudi Green Dragons. Foto: Jure Banfi

Celjani pa bodo zaradi navijačev (nešportno in neprimerno vedenje, predkaznovanost) plačali 2200 evrov, še 200 pa zaradi kršitev predpisov, ker igralci niso imeli akreditacij, so sporočili iz NZS.