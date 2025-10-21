Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
21. 10. 2025,
18.54

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Prva liga Telemach 1. SNL NK Celje NK Olimpija NK Olimpija

Torek, 21. 10. 2025, 18.54

51 minut

Disciplinski sodnik NZS

V blagajno NZS prispevala največ Celje in Olimpija

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Celjski Grofje | Na derbiju 12. kroga v Celju je bilo bučno. Glasno so navijali tako Celjski grofje ... | Foto Jure Banfi

Na derbiju 12. kroga v Celju je bilo bučno. Glasno so navijali tako Celjski grofje ...

Foto: Jure Banfi

Disciplinska komisija Nogometne zveze Slovenije (NZS) je najvišji kazni po 12. krogu Prve lige Telemach naložila Celju in Olimpiji po njuni sobotni medsebojni tekmi. Ljubljančani bodo v seštevku plačali 2300 evrov, Celjani pa 2400.

pokal finale NK Celje Albert Riera
Sportal Začelo se je, največji slovenski klubi na delu prihodnji teden

Olimpija bo plačala 2000 kazni zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev in predkaznovanosti, kot olajševalno okoliščino so upoštevali izjavo; dodatnih 300 evrov pa je klub dobil zaradi nešportnega in neprimernega vedenja več igralcev na isti tekmi.

... kot tudi Green Dragons. | Foto: Jure Banfi ... kot tudi Green Dragons. Foto: Jure Banfi

Celjani pa bodo zaradi navijačev (nešportno in neprimerno vedenje, predkaznovanost) plačali 2200 evrov, še 200 pa zaradi kršitev predpisov, ker igralci niso imeli akreditacij, so sporočili iz NZS.

Koper - Celje, 1. SNL
Sportal Vrnitev Zeljkovića z zmago, Bravo zanesljiv
Prva liga Telemach 1. SNL NK Celje NK Olimpija NK Olimpija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.