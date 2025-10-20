Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
16.09

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Beograd cena nastop zabava Jelena Rozga

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 16.09

1 ura, 12 minut

Jelena Rozga za uro petja na zasebni zabavi zahtevala vrtoglav znesek

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Jelena Rozga | Kot je povedal vir, ki je bil na zabavi, so bili zbrani nad pevkino postavo in glasom navdušeni. | Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL

Kot je povedal vir, ki je bil na zabavi, so bili zbrani nad pevkino postavo in glasom navdušeni.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hrvaška pevka Jelena Rozga naj bi pred dnevi nastopila na zasebni zabavi, ki jo je v Beogradu organiziral nekdanji evropski prvak v kikboksu Ljuban Hofman Vidović. Po poročanju srbskega portala Blic je za eno uro petja svojih največjih uspešnic prejela 25 tisoč evrov.

Rojstnodnevno zabavo je Hofman Vidović v elitni beograjski restavraciji organiziral za bližnjo družinsko članico. Skupaj z ženo naj bi vztrajala, da na zabavi nastopi priljubljena hrvaška pevka Jelena Rozga, ki je pred njenim prihodom o ceni nastopa niso povprašali.

Za zabavo odšteli 50 tisoč evrov

"Celotno praznovanje je stalo 50 tisoč evrov, restavracija pa je bila okrašena po željah družine. Imeli so štirinadstropno rojstnodnevno torto," je za srbski portal povedal vir, ki je bil na zabavi. "Svoje največje uspešnice je Rozga pela skupno eno uro in za to prejela 25 tisoč evrov. Nosila je dolgo, oprijeto obleko z leopardjim vzorcem in vse je navdušila s svojo postavo in glasom. Bila je odlične volje, v Beograd je prišla na dan nastopa, nato pa se takoj vrnila na Hrvaško," je še pojasnil.

Hofmana Vidovića srbska javnost pozna predvsem zaradi škandala, v katerega je bil vpleten pred leti. Skupaj z bratom Miljadom so jo pridržali zaradi sumov kaznivega dejanja nasilnega vedenja, mučenja in zlorab. Posnetke, na katerih se vedeta nasilno in grozita ljudem, sta objavljala tudi na družbenih omrežjih. Zaradi pomanjkanja dokazov, ki bi njuna dejanja potrdili, so ju lani po več kot mesecu dni iz pripora izpustili.

Preberite tudi: 

Petar Grašo, Tonči Huljić
Trendi Je Petar Grašo s tem potrdil govorice o Jeleni Rozgi?
Jelena Rozga
Trendi Hrvaška pevka potrdila: Jelena Rozga ima deset let mlajšega
Jelena Rozga
Trendi Pevka Jelena Rozga spregovorila o zdravstvenih težavah: Situacija ni najboljša
Beograd cena nastop zabava Jelena Rozga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.