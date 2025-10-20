Jelena Rozga za uro petja na zasebni zabavi zahtevala vrtoglav znesek

Hrvaška pevka Jelena Rozga naj bi pred dnevi nastopila na zasebni zabavi, ki jo je v Beogradu organiziral nekdanji evropski prvak v kikboksu Ljuban Hofman Vidović. Po poročanju srbskega portala Blic je za eno uro petja svojih največjih uspešnic prejela 25 tisoč evrov.

Rojstnodnevno zabavo je Hofman Vidović v elitni beograjski restavraciji organiziral za bližnjo družinsko članico. Skupaj z ženo naj bi vztrajala, da na zabavi nastopi priljubljena hrvaška pevka Jelena Rozga, ki je pred njenim prihodom o ceni nastopa niso povprašali.

Za zabavo odšteli 50 tisoč evrov

"Celotno praznovanje je stalo 50 tisoč evrov, restavracija pa je bila okrašena po željah družine. Imeli so štirinadstropno rojstnodnevno torto," je za srbski portal povedal vir, ki je bil na zabavi. "Svoje največje uspešnice je Rozga pela skupno eno uro in za to prejela 25 tisoč evrov. Nosila je dolgo, oprijeto obleko z leopardjim vzorcem in vse je navdušila s svojo postavo in glasom. Bila je odlične volje, v Beograd je prišla na dan nastopa, nato pa se takoj vrnila na Hrvaško," je še pojasnil.

Hofmana Vidovića srbska javnost pozna predvsem zaradi škandala, v katerega je bil vpleten pred leti. Skupaj z bratom Miljadom so jo pridržali zaradi sumov kaznivega dejanja nasilnega vedenja, mučenja in zlorab. Posnetke, na katerih se vedeta nasilno in grozita ljudem, sta objavljala tudi na družbenih omrežjih. Zaradi pomanjkanja dokazov, ki bi njuna dejanja potrdili, so ju lani po več kot mesecu dni iz pripora izpustili.

