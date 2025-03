"Tonči res nima sreče. Ni želel, da bi se njegova otroka ukvarjala z glasbo, a sta oba glasbenika. Dobil je tudi zeta, ki je glasbenik, zdaj pa je glasbenica tudi njegova snaha. To, kar si Tonči želi, se verjetno ne bo uresničilo," je za srbski Blic povedal Petar Grašo in s tem več kot očitno potrdil razmerje, o katerem se govori že nekaj časa.

Seveda gre za razmerje med pevko Jeleno Rozgo in sinom glasbenika Tončija Huljića, 37-letnim Ivanom Huljićem, ki je od Rozge deset let mlajši. O razmerju med pevko in mladim glasbenikom se govori že kar nekaj časa, govorice pa so spodbudile tudi fotografije, ki so jih posneli poleti 2024 in ki jih je objavil Kurir. Na teh je mogoče videti Jeleno Rozgo in Ivana Huljića, ki se držita za roke med sprehajanjem po Budimpešti. Par so prav tako že večkrat skupaj videli v javnosti.

Grašo je zet, Rozga pa snaha Tončija Huljića

Že pred nekaj tedni je pevka Nina Badrić njuno razmerje potrdila v enem od intervjujev, zdaj pa se je iz te teme pošalil še Grašo ter s tem nekako tudi sam potrdil razmerje med Rozgo in mladim Huljićem.

Jelena Rozga in Ivan Huljić, sin Tončija Huljića, se poznata že vrsto let. Foto: Pixsell

49-letni Grašo, ki je poročen s hčerko Tončija Huljića, 34-letno Hano Huljić, s katero imata dva otroka, je v izjavi z zetom seveda mislil sebe, s snaho pa najbrž pevko Rozgo. Prav tako sta profesionalna glasbenika sin in hčerka Tončija Huljića, Ivan in Hana, ki je magistrica kompozicije.

Grašo se je v pogovoru dotaknil tudi dolgoročnih ciljev in razkril, da ima sam bolj kratkoročne. Povedal je, da mu je pomembno le, da je njegova družina zdrava, da živi v miru in da ustvarja dobre pesmi. "Najpomembneje mi je, da so moji otroci zdravi, da imajo razčiščene stvari v glavi ter da odraščajo v normalnem okolju in družini," je povedal in dodal, da ga ne zanima mednarodna kariera.

Oglejte si še: