Danes se uradno začenja zares, poletnega premora je dokončno konec. Slovenski prvak Olimpija bo evropsko sezono 2025/26 začel z domačo tekmo proti Kairatu iz Kazahstana. Prva tekma uvodnega kroga kvalifikacij za ligo prvakov se bo začela ob 19. uri v Stožicah, v taboru zmajev pa na čelu z novim trenerjem Jorgejem Simaom ne skrivajo želje, da bi v sezono vstopili z zmago. Danes se bosta v Evropi predstavila še dva slovenska legionarja, to sta Matic Vrbanec (Ibania 1999) in Žiga Lipušček (RFS).

Liga prvakov, kvalifikacije (prvi krog – prve tekme):

Torek, 8. julij:

Jorge Simao bo danes vodil prvič uradno tekmovalno srečanje kot trener Olimpije. Foto: Aleš Fevžer Nogometaši Olimpije imajo kot slovenski prvaki izjemno priložnost, da še tretjič zapored zaigrajo v ligaškem (skupinskem) delu evropskega tekmovanja. Sezono bodo začeli v kvalifikacijah za ligo prvakov. Če bodo v prvem krogu izločili prvaka Kazahstana, to je Kairat iz Almatija, si bodo zagotovili vsaj še šest evropskih tekem v kvalifikacijah in dva morebitna popravna izpita, nato pa bi morali preskočiti le še eno oviro in si s tem že zagotoviti dolgo evropsko jesen.

Če pa bi zmaji v kvalifikacijah za ligo prvakov nanizali kar štiri uspehe, bi Olimpija prvič v zgodovini zaigrala med evropsko elito, zgolj za udeležbo v ligaškem delu lige prvakov pa bi jo Uefa nagradila s slabimi 19 milijoni evrov.

Zmaje tako v uvodnem dejanju kvalifikacij čaka zelo pomemben obračun. Iz šampionske generacije 2024/25 se je poslovilo kar nekaj najboljših igralcev, med njimi izstopata zlasti prvi strelec Raul Florucz in kapetan Marcel Ratnik. Ker bo zaradi poškodbe na obeh tekmah proti Kairatu manjkal tudi vratar Matevž Vidovšek, bo novopečeni trener Jorge Simao danes v Stožicah, ki se ponašajo z novo travnato površino, predstavil kar nekaj debitantov. Na vratih bi tako lahko stal Gal Lubej Fink.

Brazilec Thalisson ne bo mogel pomagati soigralcem na obeh tekmah proti Kairatu. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija ne sme računati na kaznovanega Thalissona, ki mora odslužiti še dve tekmi prepovedi zaradi rdečega kartona proti Cercle Bruggu, zaradi lažje poškodbe pa je pod vprašajem nastop Antonia Marina. "Od igralcev pričakujem, da bodo na igrišču pokazali elemente, na katerih smo delali že od prvega dne. Čutim, da so igralci zelo povezani z našo idejo igre, in menim, da gradimo način igre, za katerim stoji celotno moštvo – ne zgolj posamezniki," poudarja portugalski strateg Simao, ki se zaveda, da je Kairat v redni tekmovalni formi, saj v Kazahstanu igrajo neprekinjeno tudi čez poletje.

Najprej na Finskem, na delu tudi Vrbanec in Lipušček

Žiga Lipušček je v prejšnji sezoni z RFS nastopal v ligaškem delu evropske lige. Foto: Osebni arhiv Današnji nogometni dan se bo začel ob 17. uri na Finskem, kjer se bosta pomerila KuPS in Milsami. Z zmagovalcem finsko-moldavskega spopada se bo v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomeril boljši iz slovensko-kazahstanskega obračuna med Olimpijo in Kairatom.

Danes bosta nastopila tudi dva slovenska legionarja. Matic Vrbanec, nekdanji nogometaš Mure, Celja in Aluminija, se bo v Gruziji z Iberio 1999 pomeril s švedskim Malmöjem, latvijski prvak RFS, pri katerem že dolgo nastopa in nosi kapetanski trak Žiga Lipušček, nedavni gost Siolove rubrike Prek meja, pa bo gostoval pri baltiških sosedih v Tallinnu.

Povratni dvoboji bodo prihodnji teden. Olimpija bo gostovala v šest tisoč kilometrov oddaljenem Almatiju prihodnji torek, dvoboj se bo začel ob 17. uri po slovenskem času.

Liga prvakov, kvalifikacije (prvi krog – prve tekme):

Torek, 8. julij:

Sreda, 9. julij:

V ligaški del lige prvakov je neposredno že uvrščenih 30 klubov:



Ajax (Niz), Arsenal (Ang), Atalanta (Ita), Athletic Bilbao (Špa), Atletico Madrid (Špa), Barcelona (Špa), Bayern Műnchen (Nem), Bayer Leverkusen (Nem), Borussia Dortmund (Nem), Chelsea (Ang), Eintracht Frankfurt (Nem), Galatasaray (Tur), Inter Milano (Ita), Juventus (Ita), Liverpool (Ang), Manchester City (Ang), Marseille (Fra), Monaco (Fra), Napoli (Ita), Newcastle (Ang), Olympiakos (Grč), PSG (Fra), PSV Eindhoven (Niz), Real Madrid (Špa), Slavia Praga (Češ), Sporting Lizbona (Por), Tottenham (Ang), Union St. Gilloise (Bel) in Villarreal (Špa).