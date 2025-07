Kot se spodobi, bo izmed slovenskih nogometnih klubov kot prvi v sezono 2025/26 zakorakal prvak Olimpija. Ljubljančani bodo v torek v uvodnem dejanju kvalifikacij za ligo prvakov gostili kazahstanskega prvaka Kairata iz Almatyja. Na vročem trenerskem stolčku zmajev bo debitiral Portugalec Jorge Simao, poleg Raula Florucza in Marcela Ratnika, ki sta zapustila Olimpijo in ji napolnila blagajno, pa bodo navijači zeleno-belih iz šampionske zasedbe na prenovljeni zeleni travnati površini v Stožicah najbolj pogrešali Matevža Vidovška. Slovenski reprezentant zaradi poškodbe, ki jo je staknil na treningu, sploh ni prijavljen za Evropo za tekmi s Kairatom. V taboru Olimpije vseeno vlada optimizem, kar je na novinarski konferenci poleg novega trenerja poudaril tudi motor zvezne vrste Agustin Doffo.

Stadion Stožice v Ljubljani bo v torek ob 19. uri prizorišče uvodnega evropskega spopada med Olimpijo in Kairatom, na njem pa se bo Portugalec Jorge Simao, ki je na trenerskem položaju nadomestil zelo uspešnega in med navijači priljubljenega Španca Victorja Sancheza, prvič predstavil na uradni tekmi zmajev.

Nogometaši Olimpije bi morali zadnji trening pred evropsko uverturo v ponedeljek opraviti na stadionu ŽAK, a je bil nato zaradi manj primerne travnate površine po nevihtah prestavljen na Kodeljevo. Foto: Aleš Fevžer

V pripravljalnem obdobju je zmaje vodil na štirih prijateljskih dvobojih, na katerih so njegovi varovanci pustili zelo dober vtis. Večinoma so zmagovali s prepričljivo razliko, ostali neporaženi, med igralci pa je po znanju in vrlinah najbolj izstopal Makedonec Dimitar Mitrovski, za katerega so pri slovenskih prvakih po podatkih Transfermarkta odšteli Varaždinu kar rekorden milijon evrov.

V sodelovanju z mladima reprezentantoma Dinom Kojićem in Markom Brestom, Estoncem Alexom Tammom in Hrvatom Ivanom Durdovom bi lahko poživil napad slovenskih prvakov, ki si bodo skušali na prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za ligo prvakov zagotoviti zmago in pomembno prednost pred zahtevnim gostovanjem, saj bo Olimpija prihodnji teden prek Istanbula odpotovala na šest tisoč kilometrov dolgo popotovanje v stepski del Azije.

Olimpija brez talismana uspešnosti v Evropi

Jorge Simao v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov ne bo mogel računati na Matevža Vidovška. Za mesto med vratnicama poleg Gala Lubeja Finka kandidirata še 23-letni Matevž Dajčar, ki je prišel iz mlade zasedbe Atalante, in 18-letni Val Matija Zakrajšek. Foto: Aleš Fevžer V prejšnji sezoni so nogometaši Olimpije v Evropi navduševali zlasti z izjemno obrambno igro, kjer so tekmecem dopustili le majhno število zadetkov. Med vratnicama je blestel reprezentant Matevž Vidovšek, za katerega vlada določeno zanimanje tujih klubov, a se Korošec do takrat, ko bo na njegov naslov prispela dovolj mikavna in konkretna ponudba, nagiba k možnosti, da še naprej vztraja v vratih zmajev. V prejšnji sezoni je tako izstopal in kot po tekočem traku zviševal število tekem, na katerih je ohranjal mrežo nedotaknjeno.

Talisman uspešnosti Olimpije, saj je s tovrstno statistiko izstopal tudi v 1. SNL, pa bo tokrat manjkal. Trener Simao je potrdil, da bo koroški dvometraš zaradi poškodbe manjkal na obeh tekmah proti Kairatu. Vidovška, ki je začel komaj opravljati lažje treninge v fitnesu, tako da sploh ni na seznamu prijavljenih igralcev za dvoboje prvega kroga kvalifikacij, bo skušal med vratnicama zamenjati Gal Lubej Fink, ki je pred prihodom v Stožice nabiral izkušnje pri Bravu, zdaj pa ga čaka evropski izziv z ogromnim vložkom.

Olimpija – pripravljalne tekme

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Olimpijo 21. junij Vardar Skopje (SMk – 1. liga) 2:0 Diogo Pinto, Tamm 25. junij MTK Budimpešta (Mad – 1. liga) 3:3 Muhamedbegović, Durdov, Motika 1. julij Vlazznia Skader (Alb – 1. liga) 4:0 Tamm 2, Marin, Durdov 2. julij CSKA Sofija (Bol – 1. liga) 3:0 Ačimović, Doffo, Tamm

Če bi Olimpija namreč preskočila kazahstansko oviro, bi si zagotovila še najmanj šest evropskih tekem v kvalifikacijah, v drugem krogu pa bi se pomerila z boljšim iz obračuna med finskim in moldavskim prvakom. To sta KuPS in Milsami.

Če pa bi zmaji potegnili krajšo proti Kairatu, bi nadaljevati pot v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, kjer bi jih čakal poraženec romunsko-andorskega obračuna FCSB in Inter Escaldes v kvalifikacijah za ligo prvakov.

Estonski reprezentančni napadalec Alex Tamm je v izvrstni strelski formi. Na pripravljalnih tekmah je bil s štirimi zadetki prvi strelec Olimpije. Foto: Aleš Fevžer

Zato v ljubljanskem taboru, zlasti po tako uspešni evropski sezoni, kot je bila prejšnja, razmišljajo v pozitivnem duhu. ''Igralci so sprejeli naše ideje. Bistvo je ustvariti močno skupino igralcev in ne le nekaj posameznikov. To je naše vodilo," je novi trener Olimpije zadovoljen z uvodnim delom pripravljalnega obdobja, na katerem je spoznaval varovance.

Kazahstanci s 16-letnim čudežnim dečkom

Kairat je za razliko od Olimpije že v polni tekmovalni formi. Foto: Guliverimage Ko so Ljubljančani šele začeli priprave – te so potekale tudi na avstrijskih tleh – pa so nogometaši Kairata že v redni tekmovalni formi, saj poleti neprekinjeno poteka državno prvenstvo v Kazahstanu. Po 16 krogih so na visokem drugem mestu, trener Simao pa je izpostavil zlasti mladega 16-letnega bisera kazahstanskega nogometa Dastana Satpajeva. Ta obeta tako veliko, da se je z njim že dogovoril londonski Chelsea, na Otok pa bo prišel prihodnje leto.

"Kairat je odigral 16 tekem v prvenstvu, to predstavlja razliko. Ne pravim, ali je to dobro ali slabo, saj imamo na voljo veliko tekem za analizo. Gre za ekipo z dobrimi igralci, še posebej v napadu je zelo mobilen Satpajev. Tekmeci igrajo drugačen nogomet kot mi. Kot vsi bodo tudi oni zahtevni, a pričakujem, da bomo kar najbolje opravili delo," trener Olimpije verjame, da bi lahko slovenski prvaki v torek izkoristili prednost domačega igrišča in si zagotovili lepo prednost pred povratnim srečanjem v oddaljenem Almatiju.

Poletni prestopni rok: Prihodi:

Jorge Simao/Por (trener), Jošt Urbančič (Viking/Nor), Dimitar Mitrovski/SMk (Varaždin/Hrv), Veljko Jelenković/Bol (Slavia Sofija/Bol), Jan Gorenc (KAS Eupen/Bel), Diga/Por (Feirense/Por), Frederic Ananou/Tog (Regensburg/Nem), Matevž Dajčar (Atalanta U-23/Ita), Marat Žlibanović/Hrv (Gabela/BiH), Nemanja Motika/Nem (Greuther Fürth/Nem – konec posoje), Admir Bristrić/BiH (Polissya/Ukr – konec posoje), Tihomir Maksimović (Slovan – konec posoje) Odhodi:

Victor Sanchez/Špa (trener), Raul Florucz/Avt (Union St. Gilloise/Bel), Marcel Ratnik (Al Ain/ZAE), Justas Lasickas/Lit (Rijeka/Hrv), David Sualehe/Por (Noah/Arm), Jorge Silva/Por (brez kluba), Denis Pintol (Primorje – posoja)

"Opravili smo vse, kar smo si zadali. Na zelenici moramo delovati kot ekipa in to je ključ do uspeha. Vemo, da je težko igrati v teh tekmovanjih. Imaš 180 minut. Moraš biti pameten in tako tudi igrati ter si pridobiti prednost pred povratno tekmo," je dejal 30-letni Argentinec Agustin Doffo, ki je z Olimpijo postal prvak pod vodstvom dveh španskih trenerjev (Albert Riera in Victor Sanchez), z zmaji pa podiral evropske mejnike tudi pod vodstvom Portugalca Joaa Henriquesa in Slovenca Zorana Zeljkovića. Zdaj bo skušal spraviti navijače Olimpije v dobro voljo še pod vodstvom Simaa, ki skuša varovancem vsiliti nepopustljivo in agresivno igro, s katero želi priti čimprej do žoge.

Olimpija je zadnjo evropsko tekmo odigrala 20. februarja proti Borcu iz Banjeluke. Dvoboj je minil brez zadetkov. Foto: Filip Barbalić

O tem, kako dobro so se pripravili na novo sezono, bodo lahko privrženci videli več v torek ob 19. uri. Nogometaši se že zelo veselijo srečanja, tudi zato, ker bodo končno zaigrali na prenovljeni igralni površini v Stožicah, ki jim bo omogočala hitrejšo in tehnično zahtevnejšo igro.