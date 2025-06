Matevž Dajčar je krajši čas igral za Gorico. Foto: Vid Ponikvar Matevž Dajčar je z Olimpijo podpisal triletno pogodbo. Prihaja kot prost igralec. Že v soboto je opravil prvi trening z ekipo. V Slovenijo se vrača iz italijanske Atalante, kamor je prestopil iz mladinske selekcije Domžal. Pomembne članske izkušnje si je vmes nabiral tudi v dresu Gorice. Pri Olimpiji bo nosil dres s številko 52. Iz Olimpije je odšel rezervni vratar Denis Pintol, prvi vratar Matevž Vidovšek za zdaj ostaja v Stožicah.

Ob prihodu je 23-letni vratar povedal: "V veliko čast mi je, da sem podpisal za tako velik klub, kot je Olimpija, kjer so cilji izredno visoki. Želim si, da se uvrstimo v Evropo, poleg tega pa se zavedam, da napadamo tudi dvojno krono na domačih zelenicah. Doma sem iz okolice Ljubljane, zato sem že v lanski sezoni Olimpijo podrobno spremljal in bil zelo zadovoljen z rezultati, ki jih bomo skušali vsaj ponoviti tudi letos."

V Muro prišel Raphael Hofer iz Salzburga

Raphael Hofer in Knut Schulz Foto: NŠ Mura Raphael Hofer je v Muro prišel iz avstrijskega kluba Red Bull Salzburg. Letos je dopolnil 22 let, je produkt nogometne akademije salzburškega kluba, s katerim želijo Muraši v prihodnje tesneje sodelovati. Hoferja je Salzburg v minuli sezoni poslal na posojo v Liefering, v drugem delu sezone 2024/2025 pa je kot posojen igral v avstrijski bundesligi, kjer je bil član TSV Hartberg. V Fazaneriji bo zaostril konkurenco na levi strani obrambe, ob raznovrstnosti, ki jo premore, pa lahko igra tudi na drugih igralnih položajih. Raphael je zbral tudi šest nastopov za avstrijsko reprezentanco do 21. leta starosti. Z Muro je podpisal dveletno pogodbo.

"Vesel sem, da bom kariero nadaljeval v Muri, vem, da je pred nami veliko trdega dela. Vem, da prihajam v dober klub, v nogometno okolje s strastnimi in čustvenimi navijači. Čakajo nas težke tekme, ampak verjamem v to ekipo, s katero se bomo skupaj borili in dali vse za ta grb," je obljubil Hofer. Zakaj prav on, je pojasnil športni direktor Knut Schulz: "Gre za nogometaša, ki ima velik potencial in izhaja iz enega najboljših klubov v naši soseščini in iz ene od najboljših nogometnih akademij v Evropi. Z njegovim prihodom smo stabilizirali našo obrambno vrsto."

V Olimpijo reprezentant Toga

Frederic Ananou, ki je rojen v Münchnu, igra pa za reprezentanco Toga, je z Olimpijo podpisal pogodbo do poletja 2027, z možnostjo podaljšanja še za dodatno leto. Desni bočni branilec z izjemnimi fizičnimi predispozicijami je izbral številko 27. Svojo nogometno pot je začel v akademiji Kölna, prvič pa je članski nogomet okusil pri nizozemski Rodi. Sledil je povratek v Nemčijo in preizkušnja pri belgijskem St. Truidnu. V Ljubljano pa se seli iz Regensburga, s katerim je igral v drugi nemški ligi.

Po podpisu pogodbe je povedal: "Zelo sem srečen, da sem postal novi član Olimpije. Projekt in ambicije kluba so mi zelo všeč, zato smo se za podpis pogodbe hitro dogovorili. Ekipi želim pomagati do zastavljenih ciljev v Evropi in doma. Veselim se prve tekme, da bom lahko spoznal navijače in ekipi pomagal do zmage na prvi evropski tekmi v tej sezoni." Je že šesta poletna okrepitev državnih prvakov.

Olivier Giroud končuje ameriško avanturo

Najboljši strelec francoske reprezentance se poslavlja od ZDA in vrača v Evropo. Foto: Guliverimage "LAFC in napadalec Olivier Giroud sta se sporazumno dogovorila o prekinitvi sodelovanja. Giroudova zadnja tekma kot člana LAFC bo v nedeljo, 29. junija, proti Vancouvru," je kalifornijski klub zapisal na svoji spletni strani. Olivier Giroud se je klubu iz mesta angelov pridružil leta 2024, potem ko je tri sezone preživel pri AC Milanu.

Najboljši strelec francoske reprezentance, ki je dosegel 57 golov v 137 nastopih, se je po evropskem prvenstvu v Nemčiji poslovil od reprezentance in zdelo se je zelo verjetno, da bo kariero končal v Združenih državah Amerike, skupaj z nekdanjim francoskim vratarjem in kapetanom Hugom Llorisom. Vendar pa strelski rekord s Francijo zmagovalca svetovnega prvenstva leta 2018 ni bil posebej impresiven za kalifornijski klub, za katerega je v rednem delu sezone MLS (Major League Soccer), severnoameriške lige, dosegel le tri gole.

Naslednja destinacija? Lille?

Po poročanju več medijev je bil nekdanji igralec Montpellierja, Arsenala, Chelseaja in AC Milana že nekaj dni v stiku z Lillom. Klub s severa Francije naj bi tako iskal zamenjavo za Jonathana Davida, svojega ključnega napadalca v zadnjih petih sezonah, ki je poleti zapustil Lille ob koncu pogodbe.

Če podpiše za Lille, bi lahko bil Giroud, ki je leta 2021 z les bleus osvojil tudi ligo narodov, drugi slavni član zmagovite ekipe trikolorov v epskem pohodu na svetovnem prvenstvu leta 2018, ki se bo to poletje vrnil v francosko prvenstvo. Tudi Paul Pogba naj bi bil pred podpisom pogodbe z AS Monacom.