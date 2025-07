Žal se začenja z nepričakovanim zapletom

Nogomet naj bi se igral zaradi gledalcev, a bo že uvod v novo sezono, ko se bosta danes v Domžalah pomerila Radomlje in Aluminij, poskrbel za slabo voljo privržencev mlinarjev in šumarjev, saj bo stadion ob Kamniški Bistrici zaradi pomanjkljivosti glede varnosti zaprt za javnost. Drugače in slovesnejše bo v soboto v Ajdovščini, prvak Olimpija pa se bo poskušal v Stožicah navijačem za evropski neuspeh in brezidejno igro v Kazahstanu opravičiti z boljšo predstavo proti Muri. Nedelja prinaša dva večerna spopada. V Ljudskem vrtu bo zelo atraktivno, saj bo Maribor v štajerskem derbiju pričakal neustrašne Celjane, Koper pa se bo udaril z Bravom.