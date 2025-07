Ta nov meme token cilja na 6.500-odstotno rast!

Foto: XYZVerse

XYZVerse postavlja nove trende – bo to naslednji memecoin s 50-kratno rastjo?

Navdušenje okoli XYZVerse je resnično. Projekt cilja na kar 50-kratno rast ob lansiranju.

Trenutna predprodaja omogoča zgodnjim vlagateljem nakup žetonov $XYZ po bistveno nižji ceni od predvidene borzne cene.

Pozitivno razpoloženje okoli $XYZ

XYZVerse je že naveden na CoinMarketCap, kjer je skupnost izrazila zelo pozitivno mnenje – kar 95 odstotkov glasovalcev pričakuje rast $XYZ.

Poleg tega je projekt pritegnil pozornost vplivnih oseb iz kriptosveta. DanjoCapitalMaster, ki ima skoraj 800 tisoč sledilcev, je pred kratkim podprl projekt in ga označil kot "priložnost moonshot".

Več kot le memecoin

Za razliko od večine memecoinov, ki zgolj sledijo trendom brez vsebine, XYZVerse postavlja nove smernice. Združuje svet športa z viralno naravo memov. In deluje. Predprodaja poteka hitro, zgodnji kupci pa si zagotavljajo žetone po precej nižjih cenah od pričakovanih.

Trenutno je XYZVerse še v fazi predprodaje, a je povpraševanje visoko. Cena se je že zvišala z 0,0001 ameriškega dolarja (faza 1) na 0,003333 ameriškega dolarja (faza 12) z več kot 70 odstotkov že zbranih od cilja 15 milijonov ameriških dolarjev. Končna cena v predprodaji bo 0,1 ameriškega dolarja, kar še dodatno spodbuja zanimanje.

XYZVerse ima dobro zasnovano tokenomiko, ki cilja na dolgoročno vzdržnost. 15 odstotkov zaloge je namenjenih likvidnosti za vzpostavitev trdne tržne osnove. Za nagrajevanje skupnosti z airdropi in bonusi je rezerviranih 10 odstotkov, dodatnih 17,13 odstotka pa je namenjenih deflacijski politiki (žiganju žetonov), kar bi lahko dolgoročno znižalo ponudbo in povečalo povpraševanje po $XYZ.

Projekt, ki ga vodi skupnost in ima velike načrte

Projekt XYZVerse se odlikuje po sodelovanju s skupnostjo. Nedavno je bil zagnan Ambasadorski program, ki omogoča uporabnikom pridobivanje brezplačnih žetonov za promocijo projekta. Poleg tega potekajo pogovori s športnimi zvezdniki za večjo prepoznavnost.

Nedavno partnerstvo z decentralizirano športno stavnico bookmaker.XYZ krepi uporabnost projekta. Žetoni $XYZ prinašajo bonus na prvo stavo – dodatna vrednost za člane ekosistema.

Z združevanjem tradicionalnih športnih navdušencev in hitro rastočega kriptoprostora XYZVerse gradi nekaj edinstvenega – nekaj z zabavno vrednostjo in dejansko vključenostjo.

Bi lahko bil XYZVerse naslednji veliki memecoin?

S hitro rastočo predprodajo, močno skupnostjo in ambicioznim načrtom ima XYZVerse vse sestavine za projekt z velikim potencialom. Čeprav je kriptotrg nepredvidljiv, številni vlagatelji v tem vidijo priložnost za zgodnji vstop v nekaj velikega. Predprodaja ne bo trajala večno – če vas zanima, je zdaj pravi čas za podrobnejši pregled.

Vzpon Dogecoina: kako je mem postal resen kriptoizzivalec?

Dogecoin se je začel leta 2013 kot zabavna različica kriptovalut, z maskoto psa shiba inu iz priljubljenega mema. Ustvarila sta ga Billy Marcus in Jackson Palmer – kot šalo. A ljudem je bil všeč in hitro je pridobil močno skupnost. Za razliko od bitcoina, ki ima omejeno ponudbo, dogecoin nima zgornje meje. Vsako minuto se izkoplje deset tisoč novih kovancev. Leta 2021 je njegova vrednost eksplodirala. Zasluge za to ima navdušenje na družbenih omrežjih, še posebej tviti Elona Muska, ki so dogecoin potisnili v središče pozornosti. Na vrhuncu je bil med desetimi največjimi kriptovalutami, z vrednostjo več kot 50 milijard dolarjev.

Preprosta tehnologija Dogecoina omogoča hitro in poceni izvajanje transakcij. Njegova velika ponudba in aktivna skupnost ga ločujeta od drugih. Nekateri v njem vidijo potencial zaradi množične uporabe in navdušenja, ki ga sproža. Drugi pa opozarjajo, da bi neskončna ponudba lahko ovirala njegovo dolgoročno vrednost. V današnjem trgu, kjer zanimanje za kriptovalute ostaja visoko, Dogecoin izstopa kot simbol tega, kako lahko skupnost in družbena omrežja vplivajo na trge. V primerjavi z drugimi kovanci morda nima naprednih funkcij, a njegova privlačnost je v preprostosti in ljudeh, ki stojijo za njim. Ali je trenutno zanimiv, pa je odvisno od tega, koliko cenite zabavo in skupnostni duh v svetu kripta.

Od mema do milijonov: kako je PEPE Coin postal slaven?

PEPE je nov memecoin, navdihnjen z memom Pepe the Frog, priljubljenim internetnim memom, ki ga je v zgodnjih letih novega tisočletja ustvaril Matt Furie. Zagnan na omrežju Ethereum si PEPE prizadeva postati vodilna kriptovaluta, ki temelji na memih, podobno kot Shiba Inu in Dogecoin. Za razliko od drugih PEPE ohranja stvari preproste – brez davkov in z odprtim priznanjem, da nima dejanske uporabne vrednosti. Od konca aprila do maja 2023 je tržna kapitalizacija PEPE-ja eksplodirala na 1,6 milijarde dolarjev. Zgodnji imetniki so čez noč postali milijonarji, okoli kovanca pa se je oblikovala močna skupnost. Ta vzpon je sprožil "sezono memecoinov", v kateri so številni novi kovanci doživljali divja nihanja cen.

Eksplozivna rast PEPE-ja prikazuje moč internetne kulture v svetu kriptovalut. Njegov načrt vključuje cilje, kot so uvrstitev na velike borze in dosega t. i. prevzema memov. Čeprav PEPE ne ponuja nove tehnologije ali uporabnosti, je njegova privlačnost v skupnosti in medijskem napihovanju. Z bližajočim se bitcoinovim razpolovitvenim ciklom nekateri upajo na bikovski trend, ki bi lahko še dodatno dvignil kovance, kot je PEPE. Vendar so memecoins znani po svoji nestanovitnosti, z nenadnimi vzponi in padci. V primerjavi z uveljavljenimi kovanci je PEPE tvegan, a mamljiv za tiste, ki iščejo velike donose. V trenutnih tržnih razmerah PEPE s svojo preprostostjo in mem privlačnostjo predstavlja zanimivo, a špekulativno možnost.

Čeprav sta DOGE in PEPE dosegla uspeh, XYZVerse (XYZ) združuje športne navdušence v edinstvenem memecoinu, ki cilja na 20.000-odstotno rast med bikovskim trendom leta 2025. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse in https://x.com/xyz_verse.

Naročnik oglasnega sporočila je XYZVerse.