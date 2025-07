Tragedija pri Šibeniku: v morju našli truplo 47-letnega Slovenca

V marini Kremik pri Šibeniku so hrvaški gorski reševalci v četrtek zvečer iz morja izvlekli moško truplo, v bližini nedaleč stran pa so našli tudi jadrnico s slovenskimi oznakami, poroča 24sata.hr. Po opravljeni obdukciji je policija potrdila, da gre za 47-letnega državljana Slovenije, ki je umrl zaradi utopitve, je sporočila šibeniško-kninska policija.

V marini Kremik pri Šibeniku so v četrtek zvečer v morju opazili moško truplo. Reševalci gorske reševalne službe (HGSS) Šibenik so truplo izvlekli iz vode, v plitvini nedaleč stran pa je bila nasedla jadrnica s slovenskimi oznakami. V akciji so sodelovali tudi člani gasilskega društva Rogoznica in Primošten.

Truplo so predali pomorski policiji, pokojnega pa so prepeljali na oddelek za patologijo šibeniške bolnišnice. Po opravljeni obdukciji je policija potrdila, da gre za 47-letnega državljana Slovenije, ki je umrl zaradi utopitve, je sporočila šibeniško-kninska policija.

Preiskava okoliščin še poteka, poroča 24sata.hr.