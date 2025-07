Je letalo strmoglavilo, ker je pilot ustavil dovod goriva?

Informacije temeljijo na ocenah ameriških uradnikov, ki sodelujejo v preiskavi nesreče boeinga 787-8, ta je 12. junija strmoglavil kmalu po vzletu v Ahmedabadu. Po njihovih ocenah bi dovod goriva motorjem letala ustavil pilot, kopilot pa naj bi ga na to opozoril.

Preiskovalci sicer nimajo videoposnetkov iz kabine, tako da je težko reči, kdo od obeh je dejansko pritisnil na dve stikali za ustavitev dotoka goriva motorjem, vendar pa dokazi za zdaj kažejo na glavnega pilota, je za Reuters povedal omenjeni vir, ki je bil seznanjen z ugotovitvami Američanov. Prvi je o tem v sredo poročal Wall Street Journal.

Kdo je res pritisnil na stikali za ustavitev dotoka goriva?

Indijski preiskovalni urad AAIB je prejšnji konec tedna objavil vmesno poročilo, ki navaja, da je bil vzrok za padec letala ustavljen dotok goriva reaktivnim motorjem. Vendar pa v tem poročilu ni ničesar o tem, kdo naj bi pritisnil na obe stikali. Včeraj so v AAIB ponovno opozorili, da preiskava še poteka in da je še prezgodaj, da bi lahko delali zaključke.

Celotna analiza dogajanja naj bi trajala še več mesecev, so še opozorili pri AAIB.

Letalo boeing 787-8 Dreamliner je bilo 12. junija namenjeno na letališče Gatwick v Londonu, vendar je skoraj takoj po vzletu padlo na naseljeno območje med letališčem in bolnišnico v Ahmedabadu v indijski zvezni državi Gujarat. Umrlo je 242 ljudi na krovu – vsi razen enega –, poleg tega pa še 19 ljudi na tleh. To je bila najhujša letalska nesreča na svetu v zadnjem desetletju.

V soboto objavljenem 15 strani dolgem poročilu AAIB navaja, da sta stikali za gorivo v trenutku, ko je letalo doseglo največjo zabeleženo hitrost, eno za drugim prešli iz položaja za dotok v položaj za ustavitev.

Na posnetku dogajanje v pilotski kabini je slišati enega od pilotov, ki vpraša drugega, zakaj je prekinil dotok goriva. Drugi mu odgovori, da tega ni storil, navaja poročilo. Letalo je nato hitro začelo izgubljati višino.

Stikali sta se nato vrnili v položaj za dotok goriva in motorja sta znova začela pridobivati moč, a je bilo že prepozno, da bi se letalo lahko rešilo. Najprej je zadelo nekaj dreves in dimnik, nato pa treščilo na medicinski kampus in eksplodiralo.

Pilota sta bila izkušena, letalo redno vzdrževano

Oba pilota sta bila izkušena. Kapitan Sumeet Sabharwal je imel za seboj več kot 15 tisoč ur letenja, kopilot Clive Kunder pa 3.403. Prav tako je bilo letalo glede na interne dokumente Air India redno vzdrževano in pred nesrečo ni imelo nobenih mehanskih težav.

Na krovu strmoglavljenega letala je bilo 230 potnikov – 169 Indijcev, 53 Britancev, sedem Portugalcev in Kanadčan – ter 12 članov posadke. Na tleh je bilo ubitih 19 ljudi, še več deset je bilo ranjenih. En potnik je čudežno preživel. Foto: Twitter

So se stikala izklopila sama?

Vmesno poročilo v prvih ugotovitvah navaja še, da je ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA) leta 2018 objavila informacijo o možnosti samodejne sprostitve stanja zaklepa pri stikalih za gorivo pri boeingih 737.

Čeprav tega takrat niso opredelili kot nevarnega stanja, ki bi terjalo resnejše ukrepanje, je družba Air India povedala preiskovalcem, da ni izvedla predlaganih pregledov, ker so bili zgolj priporočeni in ne obvezni.

Enaka stikala so po poročanju britanskega BBC uporabljena tudi v letalih boeing 787-8, je poročala STA.