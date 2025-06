Čudež na sedežu 11A: Katastrofalno letalsko nesrečo naj bi preživel en potnik #video

Letalo boeing 787-8 Dreamliner družbe Air India je bilo namenjeno na letališče Gatwick v Londonu, vendar je skoraj nemudoma po vzletu padlo na naseljeno območje med letališčem in bolnišnico v mestu Ahmedabad v indijski zvezni državi Gujarat.

Nesrečo poleta 171 operaterja Air India naj bi po zadnjih podatkih iz Indije preživel 40-letni britanski državljan indijskih korenin Viswashkumar Ramesh. V času nesreče je sedel v sedežu 11A. Njegov brat, ki je sedel v sosednjem sedežu, je še vedno med pogrešanimi.

NEW: Viswashkumar Ramesh, a British national, is the only known survivor of Air India Flight 171.



He's quoted as saying: "30 seconds after takeoff there was a loud noise and then the plane crashed. It all happened so quickly. When I got up there were bodies all around me" pic.twitter.com/cwq0xPKI7E — BNO News Live (@BNODesk) June 12, 2025

"Trideset sekund po vzletu smo zaslišali glasen zvok, nato pa je letalo strmoglavilo. Vse se je zgodilo tako hitro. Ko sem se prebudil, so bila okrog mene samo trupla," je dogodek po navedbah indijskih medijev opisal za zdaj domnevno edini preživeli v letalski nesreči.

Indijski Hindustan Times medtem navaja, da preživelega potnika trenutno zdravijo v bolnišnici, ker je utrpel hujše poškodbe zaradi udarcev, vključno z modricami na prsih, obrazu in nogah, sicer pa je priseben in pri zavesti.

Po družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, so sicer zaokrožili tudi domnevni posnetki Ramesha, ki naj bi s kraja nesreče v družbi reševalcev sicer odkorakal kar sam.

Videoposnetek strmoglavljenja letala:

Najprej so verjeli, da nesreče ni preživel nihče. Našli že 204 trupla.

Komisar policije v Ahmedabadu je pred tem v izjavi za medije dejal, da "se zdi, da nesreče ni preživel nihče". Dodal je, da je letalo padlo na naseljeno območje, zato gre pričakovati še dodatne smrtne žrtve na kraju strmoglavljenja.

Po navedbah policije so za zdaj našli 204 trupla, vendar ni jasno, ali so med njimi le umrli potniki in člani posadke ali tudi žrtve na območju strmoglavljenja.

Na letalu je bilo skupno 242 ljudi

Na krovu je bilo skupno 242 ljudi, vključno z desetimi člani posadke in dvema pilotoma. Med 230 potniki je bilo po podatkih družbe Air India 169 indijskih državljanov, 53 Britancev, sedem državljanov Portugalske in državljan Kanade.

Vzrok nesreče za zdaj ni znan. Indijskim preiskovalcem so pomoč že ponudili ameriški proizvajalec letal Boeing, Nacionalni odbor ZDA za varnost v prometu (NTSB) in britanski oddelek za preiskavo letalskih nesreč (AAIB).

Lastnik letalskega prevoznika Air India, indijski konglomerat Tata Group, je sporočil, da bo družini vsake izmed žrtev zagotovil kompenzacijo v višini približno 100.000 evrov. Pokrili bodo tudi stroške zdravljenja poškodovanih v nesreči in vsaj del sredstev za obnovo stavb, ki jih je ob padcu zadelo letalo.

Signal izgubili manj kot minuto po vzletu

Na spletni strani za sledenje letom Flight Radar so zapisali, da bi moralo letalo z letališča Ahmedabad vzleteti ob 13.38 po lokalnem času, na londonskem letališču pa pristati ob 18.25 uri po lokalnem času. Signal z letalom so izgubili na višini 188 metrov, manj kot minuto po vzletu.

Air India flight #AI171 was scheduled to fly from Ahmedabad International Airport to London Gatwick Airport.

The signal from the aircraft was lost at 08:08 UTC (13:38 local time) at 625 feet, less than a minute after take off. pic.twitter.com/0wi4ccQnLL — Flightradar24 (@flightradar24) June 12, 2025

Letalo je ob strmoglavljenju nato zadelo več stavb, v katerih bivajo predvsem študenti medicine in zdravniki, zaposleni v bližnji bolnišnici. Deli letala naj bi ob padcu zrušili del stavbe, v kateri se nahaja medicinska fakulteta, pri čemer je umrlo najmanj pet študentov, še več deset pa je poškodovanih.

Fotogalerija 1 / 10 / 10

Odzivi in izreki sožalja z vsega sveta

Premier Indije Narendra Modi je v objavi na družbenem omrežju X zapisal, da jih je tragedija v Ahmedabadu "osupnila in užalostila": "To je srce parajoče, neopisljivo. V tej žalostni uri so moje misli z vsemi, ki so bili prizadeti. V stiku sem z ministri in oblastmi, ki si prizadevajo pomagati prizadetim."

The tragedy in Ahmedabad has stunned and saddened us. It is heartbreaking beyond words. In this sad hour, my thoughts are with everyone affected by it. Have been in touch with Ministers and authorities who are working to assist those affected. — Narendra Modi (@narendramodi) June 12, 2025

Oglasil se je tudi britanski premier Keir Starmer, ki pravi, da so njegove misli s potniki in njihovimi družinami. "Prizori strmoglavljenja letala, ki je bilo namenjeno v London in na katerem je bilo veliko britanskih državljanov, so uničujoči," je dejal. S tragedijo je seznanjen tudi britanski kralj Karel III.

Odzvali so se tudi v družbi Air India. "To je težak dan za vse nas, naša prizadevanja so osredotočena na potrebe naših potnikov, članov posadke, njihovih družin in bližnjih," je na omrežju X sporočil direktor indijske letalske družbe Campbell Wilson. Foto: Shutterstock

Portugalski premier Luis Montenegro je ob novici o nesreči letala, na katerem je bilo tudi sedem portugalskih državljanov, izrazil globoko pretresenost, sožalje in solidarnost z družinami žrtev.

Sožalje je izrazila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je novico označila za srce parajočo. "Delimo vašo bolečino," je zapisala na omrežju X in indijskemu premierju sporočila, da je Evropa v tem trenutku žalosti solidarna z indijskim ljudstvom.

Tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je na omrežju X sporočila, da je užaloščena zaradi nesreče, pri čemer je izrazila bližino s prizadetimi.

Odzval se je tudi papež Leon XIV. in izrekel iskreno sožalje družinam in bližnjim vseh tistih, ki so izgubili življenje, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Slovenija po letalski nesreči v Indiji z izrazi solidarnosti in sočutja

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po današnji letalski nesreči v Ahmedabadu, v kateri je najverjetneje umrlo več kot 240 ljudi, izrazila sožalje prizadetim. Moje misli in sočutje so z indijskim prebivalstvom, pa je dejal premier Robert Golob:

Prime Minister Robert Golob: "My thoughts and sympathy are today with the people of India after tragic Air India passenger plane crash that resulted in so many casualties. My sincere condolences to @narendramodi and close ones of the victims." @SLOinIND — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 12, 2025

"Moje misli so z žrtvami in njihovimi bližnjimi. Slovenija je v tem času globoke žalosti solidarna z Indijo," pa je na omrežju X zapisala ministrica Fajon.

Posnetek s prizorišča nesreče: