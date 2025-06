Zasilni pristanek letala Ryanair: "Še nikoli me ni bilo tako strah"

Letalo nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair je sinoči zaradi silovitih turbulenc na poti iz Berlina v Milano zasilno pristalo na jugu Nemčije. Poškodovanih je devet potnikov, starih od dve do 59 let, so sporočili iz nemške policije.

Zaradi slabih vremenskih razmer je letalo družbe Ryanair zasilno pristalo v Memmmingenu, približno 113 kilometrov zahodno od Münchna.

Pristanek je bil varen, se je pa med močno turbulenco poškodovalo devet ljudi.

Tri osebe so odpeljali v bolnišnico – žensko, ki ima poškodbo glave, njen dve leti in pol star otrok ima več modric. 59-letna ženska se je pritoževala nad bolečinami v hrbtu.

Preostale potnike so z lažjimi poškodbami oskrbeli na kraju zasilnega pristanka.

"Mislil sem, da bo letalo razpadlo"

Po dogodku so potniki opisovali strah in paniko, ki je nastala, ko se je letalo nenadoma začelo tresti. "Še nikoli me ni bilo tako strah. V tistem trenutku sem mislil, da bo letalo razpadlo," je za nemški Bild izjavil eden od potnikov. Nekateri potniki med turbulenco niso bili pripeti z varnostnimi pasovi, Bild pa je še poročal, da posadka med incidentom ni dajala običajnih navodil.

Pri letalski družbi so potnikom organizirali avtobusni prevoz do Milana, saj lokalne oblasti niso izdale dovoljenja za nadaljevanje poleta iz Memmingena, so še sporočili iz policije.