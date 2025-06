Če na letalu ne boste upoštevali navodil, vam grozi kazen

Zaradi številnih pritožb potnikov bodo po novem potniki letalskih družb, ki letijo v Turčijo, kaznovani, če bodo po pristanku vstali, preden se bo izklopil znak za varnostni pas, poroča Dnevnik. S tem želijo povečati varnost, saj so se mnogi potniki počutili ogroženi.

Letalske družbe v Turčiji že dalj časa prejemajo več pritožb ljudi, ki se zaradi tistih, ki na letalu vstajajo takoj po pristanku, počutijo ogrožene. Turški organ za civilno letalstvo se je tako pred kratkim odločil, da bo izdal posebno odredbo.

Sankcije, ki lahko doletijo potnike, veljajo od maja, kazen pa znaša okoli 62 evrov. Zneski so lahko tudi višji, saj v odredbi niso točno navedeni.

Številni incidenti in pritožbe

Po večmesečnem opazovanju je omenjeni organ ocenil, da se je število takšnih primerov in incidentov resno povečalo, prejeli pa so tudi večje število pritožb. Druge potnike je namreč zmotilo, da so si prehitri potniki želeli vzeti prtljago iz zgornjih omaric, še preden je bilo letalo parkirano, še poroča Dnevnik.

Organ za civilno letalstvo je komercialne letalske družbe že obvestil, da morajo potnikom obvestilo prebrati med poletom, in jim naročil, naj prijavljajo kršitelje: "Potnike je treba opozarjati, da morajo biti pripeti z varnostnim pasom ter da ne smejo stati in odpirati zgornjih omaric, dokler se znak za pripeti varnostni pas ne izklopi".

Obvestilo naj bi potniki že dobili na poletih z nacionalnim letalskim prevoznikom Turkish Airlines, ki med drugim iz Istanbula leti tudi na ljubljansko letališče in nazaj.

Kaznovanje tudi v ZDA, a redko

Predpisi Zvezne uprave za letalstvo v Združenih državah Amerike določajo, da morajo potniki imeti pravilno pripete varnostne pasove med vožnjo po pristajalni stezi, med vzletanjem in pristankom ter vedno, ko to naročijo člani letalske posadke. Potnika lahko kaznujejo takoj, a se to zgodi bolj redko.