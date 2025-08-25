Na Šolti obsežen požar, v nevarnosti tudi hiše #video

Na Šolti je nekaj po 15. uri izbruhnil obsežen požar na območju med Stomorsko in Krušico, poročajo hrvaški mediji. Gori borov gozd, na terenu so vse otoške razpoložljive sile, 40 gasilcev z desetimi vozili. V pomoč pri gašenju so na prizorišče napotili zračne sile in en air tractor.

"Kljub močnemu vetru nas podpirajo zračne sile, vključno z gasilskim letalom in air tractorjem. Na pomoč smo poklicali še eno gasilsko letalo. V nekem trenutku je bila ogrožena tudi stanovanjska hiša, a nam jo je uspelo ubraniti," je dejal poveljnik gasilske enote Šolta Josip Burica.

Kako obsežna je škoda, še ne morejo oceniti, je še povedal Burica. Gasilci ostajajo na terenu, da bi omejili ogenj, ki je zajel borov gozd in druga drevesa.

Pred tem so o požaru poročali tudi iz naselja Kaštel Gomilica, kjer je zagorelo v oljčnem nasadu. Gost dim se je hitro razširil po zraku, opaziti pa ga je mogoče z več lokacij v Splitu. Na kraj dogodka so napotili vse vse gasilske enote z območja Kaštela, ki si prizadevajo lokalizirati požar. "Noro je zadimljeno, odmevajo sirene," so poročali očividci za portal Dalmacija Danas.