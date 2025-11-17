Hedge sklad tehnološkega milijarderja Petra Thiela, ki je podpornik predsednika ZDA Donalda Trumpa, je prodal ves svoj delež v podjetju Nvidia. Poteza je po poročanju ameriških medijev okrepila zaskrbljenost borznih vlagateljev glede morebitne precenjenosti podjetij, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco.

Sklad Thiel Macro je v tretjem četrtletju prodal 537.742 delnic vodilnega proizvajalca čipov za umetno inteligenco, kar bi bilo glede na takratno delno Nvidiinih delnic vredno okrog sto milijonov dolarjev, poroča televizija CNBC.

Podobno je pred Thielovim skladom svoj delež v Nvidii za 5,8 milijarde dolarjev prodala SoftBank, kar je prejšnji teden vplivalo na borzno trgovanje na Wall Streetu. Vlagatelje skrbi, da je pri delnicah podjetij, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, nastal balon, ki bi lahko ob morebitnem poku povzročil strmo padanje delniških indeksov.

Delnice Nvidie, ki bo v sredo poročala o poslovnih rezultatih v tretjem četrtletju, so se danes do sredine trgovalnega dne na Wall Streetu pocenile za skoraj dva odstotka na okrog 187 dolarjev. Vendar pa je tržna vrednost podjetja še vedno med 4.600 in 4.700 milijard dolarjev. Pred kratkim je Nvidia za kratek čas postala prvo podjetje s tržno vrednostjo nad pet tisoč milijard dolarjev.

V tretjem četrtletju je sicer več hedge skladov zmanjšalo svoje deleže v nekaterih od sedmih največjih tehnoloških podjetij. Thielov sklad zdaj kot svoje glavne naložbe izpostavlja podjetja Apple, Microsoft in Tesla, čeprav je tudi pri zadnjem zmanjšal naložbe.