Donald Trump si je premislil: je bila ključna večerja za milijon dolarjev?

Še ta teden bi morale začeti veljati omejitve na ameriški izvoz umetnointeligenčnih grafičnih procesorjev Nvidia H20 HGX na Kitajsko. Gre za najzmogljivejše tovrstne čipe, ki jih ZDA še lahko prodajajo kitajskim podjetjem. To se je spremenilo po večerji, na kateri sta glave staknila ameriški predsednik Donald Trump ter ustanovitelj in izvršilni direktor podjetja Nvidia Jensen Huang. Kaj natanko sta se dogovorila, ni znano, toda blokade prodaje čipov na Kitajsko, kar bi bil zagotovo velik udarec za Nvidio, tretje najvrednejše podjetje na svetu, za zdaj očitno ne bo.

Kitajski grozijo s popolnim embargom

Vlada ZDA se je še v času administracije predsednika Joeja Bidna začela pripravljati na tako rekoč celovito blokado prodaje zmogljivih umetnointeligenčnih čipov na Kitajsko. 15. maja letos bi moral začeti veljati nov pravilnik o izvozu ameriških čipov, ki bi tuje trge razdelil v tri ravni – zaveznike, države z določenimi omejitvami in države, za katere bi veljal skoraj popoln embargo (Kitajska, Rusija, Iran, na primer).

Kot je poročal ameriški javni radio NPR, je administracija Donalda Trumpa v luči nove trgovinske vojne popolno blokado izvoza umetnointeligenčnih čipov na Kitajsko nameravala uvesti celo že ta teden.

Večerja za milijon dolarjev

Okoliščine so se nato spremenile po večerji na Trumpovem posestvu Mar-a-Lago na Floridi, kjer so morali gosti za mesto pri mizi odšteti okrogel milijon dolarjev (880 tisoč evrov).

Eden od gostov na dogodku prejšnji petek je bil tudi izvršilni direktor in ustanovitelj podjetja Nvidia Jensen Huang. Nvidia je trenutno tretje najvrednejše podjetje in bržkone najvplivnejši proizvajalec umetnointeligenčnih čipov in grafičnih procesorjev na svetu.

Revija Time je izvršilnega direktorja Nvidie Jensena Huanga leta 2024 imenovala za najvplivnejšega inovatorja na svetu. Foto: Guliverimage

V Trumpovi ekipi so si po poročanju NPR po tem, ko sta se na večerji na štiri oči pogovorila ameriški predsednik in Huang, ki je s 83 milijard evrov premoženja trenutno 16. najbogatejši človek na svetu, nato premislili glede prepovedi izvoza Nvidiinih umetnointeligenčnih čipov na Kitajsko.

Grafični procesor Nvidia H20 HGX je najzmogljivejši umetnointeligenčni čip, ki ga Nvidia še lahko prodaja na Kitajskem, v podjetju pa so ga zasnovali tako, da je ustrezal omejitvam glede zmogljivosti, ki so še dovoljevale (omejen) izvoz na Kitajsko.

Bodo za eno od najvrednejših podjetij na svetu naredili izjemo?

Nov pravilnik ZDA glede prodaje umetnointeligenčnih čipov na tujih trgih, ki bi začel veljati 15. maja in katerega uvedbo si je Trumpova administracija zaradi trgovinske vojne s Kitajsko prizadevala še pospešiti, bi omejitve zaostril tako zelo, da bi pridobitev kakršnihkoli naprednih ameriških umetnointeligenčnih čipov po zakoniti poti za Kitajsko postala tako rekoč misija nemogoče.

Nvidia, ki je sprva zaslovela kot proizvajalec grafičnih kartic za poganjanje računalniških iger, je v zadnjih letih na krilih grafičnih procesorjev, ki so temelj za razvoj umetnointeligenčnih modelov, postala eno najvrednejših podjetij na svetu. Cena Nvidiine delnice se je v zadnjih petih letih povzpela za več kot 1.500 odstotkov. Z drugimi besedami – kdor bi pred petimi leti v delnice Nvidie vložil sto tisoč evrov, bi bil danes milijonar. Foto: Reuters

To bi bila velika težava tudi za podjetje Nvidia, ki se močno zanaša na izvoz čipov na Kitajsko. Samo v prvih treh mesecih leta 2025 so glede na poročila analitikov Kitajski prodali za več kot 14 milijard evrov čipov H20 HGX.

Po navedbah NPR trenutno še ni jasno, ali bo Nvidia svoje napredne čipe Kitajski še lahko prodajala tudi po 15. maju, ko začne veljati nov pravilnik o omejitvah izvoza, ali bo Trumpova administracija za Nvidio naredila izjemo ali pa bo celo spremenila oziroma celo zavrgla napovedane spremembe.