Kitajska s soboto zvišuje carine na uvoz ameriškega blaga na 125 odstotkov. V Pekingu so se za to odločili, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v sredo zvišal carine za Kitajsko na skupno 145 odstotkov. Kitajske oblasti so danes sporočile še, da bodo "ignorirale" dodatne dvige ameriških carin.

Kot je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila Kitajska, ne bodo več upoštevali nadaljnjih povišanj ameriških carin, saj da ameriško blago za uvoznike ne bi bilo več ekonomsko smiselno.

"Ameriška uvedba nenormalno visokih carin na kitajsko blago je postala igra številk brez praktičnega pomena za gospodarstvo," je v sporočilu za javnost zapisalo kitajsko ministrstvo za trgovino. "Če se bodo ZDA še naprej šle to carinsko igro številk, jo bo Kitajska ignorirala," je dejal tiskovni predstavnik ministrstva.

Odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da za 60 držav in EU - z izjemo Kitajske - za 90 dni zamrzne dodaten dvig takoimenovanih vzajemnih carin na uvoz blaga v ZDA, je po prepričanju ministrstva deloma posledica pritiska iz Pekinga.

"Pod pritiskom Kitajske in drugih deležnikov so ZDA začasno zamrznile uvedbo vzajemnih carin za nekatere trgovinske partnerice," je dejal tiskovni predstavnik kitajskega ministrstva za trgovino.

V četrtek so začele veljati kitajske 84-odstotne carine na uvoz ameriškega blaga, ki so jih kitajske oblasti uvedle kot odgovor na zvišanje ameriških uvoznih carin. To je razjezilo ameriškega predsednika, ki se je v sredo odzval z novim zvišanjem carin za Kitajsko.

Sprva so mediji poročali, da so v Washingtonu carine dvignili na 125 odstotkov, v četrtek pa so iz Bele hiše sporočili, da po zadnjem dvigu skupne dodatne carine na uvoz kitajskega blaga v ZDA znašajo 145 odstotkov. Kot so pojasnili, je treba namreč upoštevati še 20-odstotne carine, ki jih je Trump pred časom uvedel zaradi domnevne vloge Kitajske pri dotoku prepovedane droge fentanil v ZDA.

Kitajska se je odzvala tudi na prejšnje trgovinske ukrepe ZDA. V začetku februarja so tako kitajske oblasti uvedle 15-odstotne carine na uvoz premoga in utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA ter 10-odstotne carine na uvoz surove nafte, kmetijske mehanizacije in nekaterih vozil, sredi marca pa še 10- oziroma 15-odstotne carine na ameriške kmetijske pridelke in izdelke.

10.25 Macron: Zamrznitev uvedbe dodatnih ameriških carin krhek premor

Odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da, razen za Kitajsko, zamrzne uveljavitev dodatnih carin za 90 dni, predstavlja krhek premor, je danes na družbenem omrežju X ocenil francoski predsednik Emmanuel Macron. EU mora po njegovem prepričanju za svojo zaščito uporabiti vse razpoložljive vzvode.

Trumpova odločitev, da dodaten dvig carin zamrzne za 90 dni, po Macronovih besedah predstavlja znak za odprta vrata za pogajanja. Foto: Reuters

A ta premor ostaja krhek, opozarja francoski predsednik. "Krhek, ker 25-odstotne carine na jeklo, aluminij in avtomobile ter desetodstotne carine na vse drugo blago še vedno obstajajo. Za Evropsko unijo predstavljajo 52 milijard evrov izgube," je zapisal.

Kot je dodal, je premor krhek tudi zato, ker 90-dnevna zamrznitev pomeni 90 dni negotovosti za podjetja na obeh straneh Atlantika in tudi širše, je poudaril.

"Skupaj z Evropsko komisijo moramo biti močni: Evropa se mora še naprej truditi za vse potrebne protiukrepe in uporabiti vse razpoložljive vzvode, da se zaščiti," je zapisal. Kot je še sporočil, je bil v četrtek v stiku z zaskrbljenimi podjetniki in predstavniki predelovalne industrije. "Prav je, da se borimo: na kocki so delovna mesta in življenja v naših skupnostih," je poudaril.

8.10 Kitajska bo zaradi Trumpovih carin zmanjšala uvoz hollywoodskih filmov

Carinska vojna ameriškega predsednika Donalda Trumpa bo prizadela tudi ameriško filmsko industrijo, poročajo ameriški mediji, saj je Kitajska napovedala zmanjšanje uvoza filmov iz Hollywooda. Kitajska uprava za filme (CFA) je sporočila, da bo za zdaj uvoz zmanjšala le zmerno.

CFA je pristojna za dovoljenja za uvoz in distribucijo filmov na Kitajskem in njen tiskovni predstavnik je v četrtek potrdil, da je ameriška vlada naredila napačno potezo z zlorabo carin proti Kitajski, kar bo zmanjšalo priljubljenost ameriških filmov na Kitajskem, poroča revija Hollywood Reporter.

"Sledili bomo pravilom trga, spoštovali izbor občinstva in zmerno zmanjšali število uvoženih ameriških filmov," je sporočila CFA.

CFA sicer redno omejuje število uvoženih filmov iz tujine s kvotami za posamezne države, ameriških filmov pa bo manj po tem, ko je Trump v sredo na uvoz iz Kitajske uvedel 125-odstotne carine.

6.15 Finančni ministri EU o ameriških carinah in financiranju obrambe

Finančni ministri držav članic EU bodo danes na neformalnem zasedanju v Varšavi razpravljali o ameriških carinah, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v sredo začasno zamrznil dvig carin za uvoz blaga v ZDA, EU pa preložila izvajanje protiukrepov. V soboto se bodo posvetili financiranju naložb v obrambo.

Finančni ministri članic, med njimi slovenski minister Klemen Boštjančič, bodo danes ob delovnem kosilu razpravljali o posledicah ameriških carin za evropsko gospodarstvo. Foto: STA Sestali se bodo, potem ko je ameriški predsednik v sredo za tri mesece zamrznil dvig t. i. vzajemnih carin za uvoz blaga iz okoli 60 držav in EU, razen za Kitajsko. Za uvoz iz EU so dodatno carinsko stopnjo dvignili na 20 odstotkov, vendar pa bodo za praktično vse države sveta v prihodnjih 90 dneh veljale desetodstotne dodatne carine.

EU je nato napovedala 90-dnevni odlog izvajanja protiukrepov v odziv na marca uvedene 25-odstotne dodatne carine na uvoz jekla in aluminija v ZDA.

Naložbe v obrambo

V soboto se bodo ministri posvetili še financiranju naložb v obrambo, ki jih članice EU povečujejo. Podlaga za razpravo bo analiza think tanka Bruegel, ki vključuje dve možnosti za okrepitev obrambnega sodelovanja v Uniji. Prva je okrepitev vloge Evropske obrambne agencije, druga pa ustanovitev nove medvladne organizacije za okrepljeno sodelovanje držav, ki to želijo.

Po pričakovanjih bodo govorili tudi o beli knjigi o prihodnosti evropske obrambe, katere cilj je pridobiti dodatnih 800 milijard evrov za naložbe članic v obrambo.