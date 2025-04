Svarilo Evropi: Ne storite tega

Ameriška carinska stopnja za Peking je že tako visoka, da dodatno 50-odstotno povišanje (s 54 odstotkov na 104 odstotke) ne bo nič spremenilo, je za nemški medij Die Welt o zadnji potezi predsednika ZDA Donalda Trumpa povedal Jörg Wuttke, nekdanji vodja gospodarske zbornice EU na Kitajskem.

Lahko Kitajska bolj škodi ZDA kot obratno?

Nemec je prepričan, da Kitajska kljub višanju carinske stopnje ne bo popustila. Izguba obsega trgovine, ki znaša približno 500 milijard evrov na leto, je za Kitajsko boleča, pravi, a dodaja, da bi Kitajska lahko ZDA povzročila veliko večje gospodarske in politične težave.

Pričakuje, da bodo morali ameriški potrošniki najpozneje poleti plačevati višje cene za številne vsakodnevne dobrine, kot so elektronika, gospodinjski aparati in strojna oprema. To se bo zgodilo točno takrat, ko se člani predstavniškega doma kongresa in senatorji vrnejo v svoje volilne enote, ugotavlja.

"ZDA ostajajo nenadomestljiv partner za Evropo"

Wuttke EU odsvetuje, da bi se zaradi Trumpovih carin oddaljila od ZDA in približala Pekingu. "Kitajska še naprej ostaja ne le partner, temveč konkurent in sistemski tekmec. ZDA pa ostajajo nenadomestljiv partner za Evropo," je prepričan.

Jörg Wuttke, ki velja za velikega poznavalca Kitajska in Azije nasploh, je bil v preteklosti predsednik gospodarske zbornice EU na Kitajskem. Foto: Guliverimage

Pri tem nemški poznavalec Kitajske opozarja na razliko v višini neposrednih naložb v razmerju med EU in Kitajsko ter EU in ZDA. Po podatkih Eurostata ima EU na Kitajskem neposredne naložbe v višini 177 milijard evrov, Kitajska pa v EU 143 milijard evrov (oba podatka sta za prvo četrtletje lanskega leta).

Kitajsko fentanilsko maščevanje Američanom?

Po drugi strani imajo podjetja iz držav EU in ZDA na trgih druge drugih naložbe v vrednosti 5,3 bilijona evrov (podatki Eurostata so za leto 2022). "Za Evropo so ZDA manj izvozna država kot država vlagateljica, ki v Evropi ustvarja ogromne prihodke," poudarja Wuttke.

Wuttke je še opozoril, da bi se Kitajska lahko Američanom maščevala s ponovnim odprtjem dobavnih poti za drogo fentanil. Kitajci so v zadnjem času v zvezi z zaprtjem dobavnih poti naredili res veliko, trdi.

Število smrti zaradi fentanila upada

Število državljanov ZDA, ki so umrli zaradi prevelikega odmerka fentanila, se je leta 2024 zmanjšalo za četrtino, potem ko je leta 2023 zaradi te snovi umrlo več kot sto tisoč ljudi.