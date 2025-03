Veliko presenečenje za Trumpa: je stopil na lastno mino?

Predsednik ZDA Donald Trump ima s svojo carinsko politiko na tarči tudi Nemčijo in njeno močno avtomobilsko industrijo. Številne Nemce je zato strah Trumpove administracije. Po drugi strani nekateri politični in ekonomski analitiki napovedujejo, da se utegne Nemčija zaradi t. i. Trumpovega šoka celo okrepiti.

"Ameriška sirota Nemčija." Tako je Nemčijo poimenoval New York Times (NYT). Razlog za "osirotelost" Nemčije je seveda vrnitev Donalda Trumpa v Belo hišo. Nemčija – predvsem njen zahodni del, ki je bil od leta 1949 do nemške združitve leta 1990 Zahodna Nemčija – je produkt razsvetljene ameriške povojne politike, trdi NYT.

Zahodna Nemčija kot povojni otrok ZDA

ZDA so (Zahodni) Nemčiji po drugi svetovni vojni oblikovale politični sistem in ustavo. Washington je po koncu hladne vojne podprl združitev Zahodne in nekdanje komunistične Vzhodne Nemčije, medtem ko sta bili Francija in Velika Britanija v strahu pred premočno Nemčijo zadržani in v dvomih. ZDA imajo v Nemčiji še vedno okoli 35 tisoč vojakov.

Zdaj pa je vse postavljeno na glavo. Trump in njegova administracija vidita Evropo kot nasprotnico, Nato kot breme in Rusijo kot prijatelja, piše NYT. Podpredsednik ZDA J. D. Vance in Trumpov tesni sodelavec Elon Musk sta podprla skrajno desno stranko AfD, v kateri so tudi neonacistično usmerjeni člani in ki želi spodkopati nemško vlado ter podpira ruske cilje v Ukrajini.

Zapuščena, osirotela in izdana Nemčija?

"Nemčija se morda bolj kot katerakoli druga država v Evropi počuti zapuščeno, osirotelo in celo izdano od svojega najbližjega zaveznika. Toda če so bili Nemci izgnani iz gnezda, se začenjajo odzivati, sredi globokega iskanja duše in spraševanja o prihodnosti – tako svoji kot evropski," piše newyorški časnik.

Naslednji nemški kancler Friedrich Merz, ki je bil dolga leta prepričan zagovornik nemškega tesnega sodelovanja z ZDA, je zaradi potez Trumpove administracije začel zagovarjati osamosvajanje Nemčije in Evrope od ZDA. Še pred sklicem novega nemškega zveznega parlamenta so v odhajajočem sklicu sprostili fiskalno pravilo. To je bil nujen predpogoj za velika vlaganja v oboroževanje in obnovo propadajoče nemške infrastrukture. Foto: Guliverimage

Največji znak, da se šok zaradi Trumpovih potez umika ukrepanju, je prišel ta teden, ko je nemški parlament glasoval za sprostitev dolžniške zavore oziroma fiskalnega pravila, da bi lahko Nemčija začela obnavljati vojaško in domačo infrastrukturo, ki sta bili zanemarjeni.

Zdravilni Trumpov šok?

Trumpov šok je mogoče razumeti tudi kot zdravilen, saj je Nemčijo zbudil iz njene dolge samozadovoljnosti, je za NYT povedal nemški diplomat Wolfgang Ischinger, ki je bil v preteklosti med drugim nemški veleposlanik v ZDA in Veliki Britaniji ter vodja Münchenske varnostne konference.

Trumpovo, Vanceovo in Muskovo nasprotovanje EU bo samo okrepilo kohezijo evropske celine, je še prepričan Ischinger.

Mračne napovedi za Evropo v Davosu …

Še bolj optimističen glede Nemčije je ameriški poslovni medij Wall Street Journal (WSJ), ki piše, da je krepitev nemških obrambnih zmogljivosti znak, da bi lahko Evropa sama premagala stagnacijo.

Bi lahko ruski predsednik Vladimir Putin izkoristil prehiter ameriški umik iz Evrope in začel oziroma stopnjeval hibridno vojno proti ranljivi Evropi? Foto: Guliverimage

Še pred dvema mesecema, na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu, je bilo razpoloženje v Evropi mračno, piše ameriški poslovni medij. Evropsko gospodarstvo in evropski trgi so bili leta slabši od ZDA.

… zdaj pa so obeti za Evropo svetlejši kot za ZDA

Trump je po svoji vrnitvi v Belo hišo obljubljal, da bo Evropo udaril s kazenskimi carinami ter spodbudil rast ZDA z znižanjem davkov, zmanjševanjem regulacije in cenejšo energijo, zdaj pa se je zgodilo ravno nasprotno.

"Kot običajno je bil konsenz iz Davosa napačen. Razpoloženja na obeh straneh Atlantika so se od takrat obrnila. Evropske delnice so močno zrasle, medtem ko je ameriški trg utrpel korekcijo (upad za deset odstotkov). Uradniki ameriške centralne banke so popravili svojo napoved inflacije navzgor in napoved rasti navzdol," poudarja WSJ.

Evropski gospodarski čudež na krilih oboroževanja?

Po ocenah investicijske banke Evercore ISI se bodo izdatki za obrambo in infrastrukturo povečali za tri odstotke bruto domačega proizvoda. "Druga svetovna vojna je ZDA izvlekla iz velike depresije. Ponovno oboroževanje Evrope bi moralo narediti čudeže za evropsko gospodarsko rast," WSJ navaja finančna strokovnjaka Stephena Jena in Fatiha Yilmaza.

Evropa na čelu z Nemčijo je zaradi Trumpove politike in strahu pred Rusijo okrepila svoje oboroževanje. Lahko krepitev oboroževalne industrije (tržna vrednost največjega nemškega orožarskega koncerna Rheinmetall je sredi marca že presegla tržno vrednost avtomobilskega velikana Volkswagna) celo postavi temelje za nov gospodarski čudež na stari celini. Na fotografiji: nemški vojaki na vajah. Foto: Guliverimage

Vsekakor pa lahko morebitno ameriško (pre)hitro umikanje iz Evrope prinese tudi slabe posledice. Umik ZDA lahko prinese napetosti, kdo bo novi hegemon v Evropi. Znova se lahko po Evropi pojavi strah pred močno Nemčijo, za NYT opozarja nemški politični analitik Jan Techau.

Se lahko za Evropo odpre okno ranljivosti?

Ameriško vojaško moč v Evropi je kratkoročno težko nadomestiti. Pri prehitrem umiku ZDA iz Evrope bi se lahko odprlo t. i. okno ranljivosti, ki bi ga lahko ruski predsednik Vladimir Putin izkoristil za hibridne napade. Potem bodo ljudje v Evropi ugotovili, da so sami na svetu, in to sami kot nejedrska sila, še opozarja Techau.