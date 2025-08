Yu Zidi je na prvenstvu že osvojila četrti mesti na 200 metrov mešano in 200 delfin, ki velja za eno najtežjih plavalnih disciplin sploh. Plavala bo tudi na 400 metrov mešano, bila pa je tudi članica kitajske štafete na 4 x 200 metrov prosto, ki je osvojila bronasto kolajno, pa čeprav je nastopila le v predtekmovanju v prvi predaji z zelo dobrim dosežkom 1:59,28. Zidi se je s plavanjem začela ukvarjati pri šestih letih, da bi se ohladila v vročih poletjih. V šestih letih se je prebila v kitajsko reprezentanco, ki velja za eno najmočnejših na svetu.

Summer McIntosh Foto: Reuters A Zidi ni osamljen primer. Na prvenstvu blesti Kanadčanka Summer McIntosh, ki je na olimpijskih igrah v Tokiu prvič nastopila pri vsega 14 letih, lani v Parizu je bila s 17 leti trikrat zlata.

Zdaj so se obudile primerjave z Danko Inge Sörensen, ki je kot 12-letna osvojila bronasti kolajni na olimpijskih igrah 1936 v Berlinu, in Madžarko Krisztino Egerszegy, ki si je leta 1987 na evropskem prvenstvu pri 13 letih priplavala prva finala, leto pozneje na olimpijskih igrah v Seulu pa zlato odličje na 200 metrov hrbtno. Nazadnje pa je javnost razburkal nastop Alzain Tareq, ki je Bahrajn na SP v ruskem Kazanu leta 2015 zastopala pri vsega 10 letih.

Yu Zidi si nastope seveda želi. Na vprašanje, ali je plavalni genij, je medijem odgovorila: "V resnici ne. Vse to je rezultat trdega treninga." Ne glede na to, da se Yu lahko bori za kolajne, pa vsi niso mnenja, da sme nastopati na SP. Del plavalne javnosti se sprašuje, kako trening na tako visoki ravni fizično in psihično vpliva na 12-letnico v obdobju, ko se še vedno razvija.

"Postaviti 12-letno deklico pred 5.000 gledalcev je veliko prezgodaj"

Yu Zidi Foto: Reuters Prav zato se sprašujejo o smislu pravilnika na mednarodni zvezi, ki osebam mlajšim od 14 let sicer prepoveduje nastop na SP, izjema pa so vsi tisti, ki so dovolj hitri in dosegajo predpisane norme. Prepovedi s tem v resnici ni, saj so norme, izjema so slabo razvite države, predpisane za vse tekmovalce. "Postaviti 12-letno deklico pred 5.000 gledalcev, ob velikem pritisku medijev in trenerjev, je po mojem mnenju veliko prezgodaj," je prepričan športni direktor nemške zveze Cristian Hansmann, ki ima otroke podobne starosti.

Francoska plavalka Lilou Ressencourt je priznala, da jo "jezi, da me je premagalo dekle, ki je 10 let mlajše od mene", in dejala, da jo preseneča, kako hitra je Yu v tako mladih letih. "Seveda preseneča in izjemno ji privoščim dosežke," še dodaja Francozinja. Sama pa se sprašuje, kako se bo Yu znašla v tej situaciji. "Stara sem 22 let in zame je svetovno prvenstvo, že samo francosko prvenstvo, izjemno zapleteno in naporno. Če jo pošlješ na prvenstvo z 12 leti, imaš izjemno odgovornost, saj je pritisk na tej ravni izjemen."

Tudi na Mednarodni plavalni zvezi so priznali, da jih je Yu presenetila, saj niso verjeli, da bi plavalka pri 12 letih lahko izpolnila izjemno zahtevne norme. Izvršni direktor Brent Nowicki, ki pravi, da so na zvezi dobro postavili kriterije za udeležbo plavalcev na prvenstvu, primer Yu pa kaže na to, da jih bo treba vsaj še enkrat prediskutirati. "Ne smemo porušiti ravnovesja, moramo pa biti previdni, kako naprej."

Plavanje ni edini šport, ki se srečuje s tovrstno prakso. Na mednarodni drsalni zvezi so se odločili minimalno starost za tekmovalke na SP dvigniti s 15 na 17 let. Vzrok je bil škandal vezan na Kamilo Valijevo. Takrat se je oglasila tudi Nemka Katarina Witt, ki je pri 18 letih slavila na olimpijskih igrah v Sarajevu in svetu poslala pomembno sporočilo: "Mlade tekmovalke je treba zaščititi pred svojimi preveč ambicioznimi trenerji."