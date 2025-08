McIntosh do četrtega zlata, svetovni rekord Američank

Moško štafeto na 4 x 100 m mešano je sicer dobila Rusija, žensko, v kateri je bila Kanada z McIntosh peta, pa ekipa ZDA v postavi Regan Smith, Kate Douglass, Gretchen Walsh in Terri Huske, ki je postavila nov svetovni rekord s 3:49,34.

Na 400 m mešano je Summer McIntosh postavila rekord prvenstev s 4:25,78 minute, kar je bil njen osmi svetovni naslov, najbližji zasledovalki in dobitnici srebrnega odličja, Avstralko Jenno Forrester in Japonko Mio Narita, je za sabo pustila za kar 7,48 sekunde.

Trikratna olimpijska prvakinja McIntosh je pred tem na SP v Singapurju zmagala na 200 m mešano, 200 m delfin in 400 m prosto, le na 800 m prosto ji je "spodletelo" z bronom.

V moški preizkušnji na 400 m mešano je bil tudi Leon Marchand v svoji ligi, s časom 4:04,73 je za 3,59 sekunde ugnal Japonca Tomoyukija Matsushito, Rus Ilija Borodin je bil bronast.

Marchand je tokrat v Singapurju tekmoval le na 200 m in 400 m mešano, ne pa na 200 m delfin in 200 m prsno, kjer je bil tudi zlat na lanskih OI v Parizu. Zdaj je skupno pri sedmih svetovnih naslovih.

Tunizijec Ahmed Jaouadi je zlatu na 800 m prosto dodal še zlato na 1500 m prosto. Odločilen napad mu je uspel v zadnjih 100 metrih, ko je za sabo pustil Nemca Svena Schwarza, drugouvrščenega tudi na 800 m. Jaouadi je zmagal s časom 14:34,41 minute, Schwarz je zaostal za 1,28 sekunde. Američan Bobby Finke, dvakratni olimpijski prvak in svetovni rekorder, je bil tretji z 2,19 sekunde za zmagovalcem.

Regan Smith, Kate Douglass, Gretchen Walsh in Terri Huske so postavile nov svetovni rekord. Foto: Reuters

Rus Kliment Kolesnikov je na 50 m hrbtno slavil s 23,68 sekunde in le za 13 stotnik zgrešil lasten svetovni rekord. Srebro sta osvojila njegov rojak Pavel Samusenko in Južnoafričan Pieter Coetze, ki sta zaostala za 0,49 sekunde. Za Kolesnikova je to prvo zlato po srebru in dveh bronih iz leta 2019, Coetze pa je prišel do tretje kolajne na tem SP po zlatu na 100 m in srebru na 200 m hrbtno.

Litovka Ruta Meilutyte je še četrtič zaporedoma dobila žensko preizkušnjo na 50 m prsno, slavila je s časom 29,55 sekunde. Skupaj ima šest svetovnih naslovov. Ameriška plavalka Lilly King, trikratna olimpijska in 11-kratna svetovna prvakinja, je na svoji zadnji tekmi v karieri osvojila peto mesto.

Na 50 m prosto je v ženski konkurenci zmagala Avstralka Meg Harris s 24,02, srebro in bron sta osvojili Kitajki Wu Qingfeng in Yujie Chen.

Izidi: Ženske: - 50 m prosto:

1. Meg Harris (Avs) 24,02

2. Wu Qingfeng (Kit) 24,26

3. Cheng Yujie (Kit) 24,28

... - 50 m prsno:

1. Ruta Meilutyte (Lit) 29,55

2. Tang Qianting (Kit) 30,03

3. Benedetta Pilato (Ita) 30,14

... - 400 m mešano:

1. Summer McIntosh (Kan) 4:25,78

2. Jenna Forrester (Avs) 4:33,26

. Mio Narita (Jap) 4:33,26

... - štafeta 4 x 100 m mešano:

1. ZDA 3:49,34 - sv. rekord

(Regan Smith, Kate Douglass, Gretchen Walsh, Torri Huske)

2. Avstralija 3:52,67

(Kaylee McKeown, Ella Ramsay, Alexandria Perkins, Mollie O'Callaghan)

3. Kitajska 3:54,77

(Peng Xuwei, Tang Qianting, Zhang Yufei, Cheng Yujie)

... Moški: - 50 m hrbtno:

1. Kliment Kolesnikov (Rus) 23,68

2. Pieter Coetze (JA) 24,17

. Pavel Samusenko (Rus) 24,17

... - 1500 m prosto:

1. Ahmed Jaouadi (Tun) 14:34,41

2. Sven Schwarz (Nem) 14:35,69

3. Bobby Finke (ZDA) 14:36,60

... - 400 m mešano:

1. Leon Marchand (Fra) 4:04,73

2. Tomoyuki Matsushita (Jap) 4:08,32

3. Ilija Borodin (Rus) 4:09,16

... - štafeta 4 x 100 m mešano:

1. Rusija 3,26,93

(Miron Lifincev, Kiril Prigoda, Andrej Minakov, Jegor Kornev)

2. Francija 3:27,96

(Yohann Ndoye-Brouard, Leon Marchand, Maxime Grousset, Yann le Goff)

3. ZDA 3:28,62

(Tommy Janton, Josh Matheny, Dare Rose, Jack Alexy)

...

