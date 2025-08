V finalu svetovnega prvenstva v Singapurju je Marrit Steenbergen s 52,55 za 12 stotink sekunde ugnala favorizirano Avstralko Mollie O'Callaghan. Bronasto kolajno je osvojila Američanka Torri Huske, srebrna na olimpijskih igrah v Parizu, ki pa se je ves teden ubadala s trebušnimi težavami, ki so se naselile v ameriški reprezentanci. Zaostala je 343 sekund sekunde in fotofiniš je potrdil, da je za dve stotinki ugnala drugo Nizozemko Milou van Wijk.

Marrit Steenbergen Foto: Reuters "Počutim se prav noro. Zmaga je res nekaj norega in spet imam te občutke. Izjemno sem vesela," je po zmagi povedala Steenbergenova.

Svetovni rekorder Kitajec Haiyang Qin je zlato za 100 prsno in bronu na 50 prsno dodal še naslov prvaka na 200-metrski razdalji. Šele v finišu tekme je z 2:07,41 ugnal Japonca Ippeija Watanabeja. Na zadnjem obratu je vodil Američan A. J. Poucjh, ki pa sta ga prehitela tudi Nizozemec Caspar Corberau in Rus Kiril Prigoda.

Madžar Hubert Kos se je naslova na 200 m delfin veselil z novim evropskim rekordom 1:53,19, Južnoafričan Pieter Coetze pa se je moral ob afriškem rekordu 1:53,36 zadovoljiti s srebrom. Francoz Yohann Nduye Brouard je osvojil bron.

Žensko tekmo na 200 m prsno je z rekordom prvenstev 2:18,50 dobila olimpijska prvakinja Američanka Kate Douglass. Krepko sta na naslednjih dveh mestih zaostali Rusinja Jevgenija Čikunova in Kaylene Corbett iz Južnoafriške republike.

V prestižni štafeti na 4 x 200 m prosto so prepričljivo slavili olimpijski prvaki Britanci, ki so razdaljo edini zmogli pod sedmimi minutami. V boju za preostala mesta pa so Kitajci v finišu ugnali Avstralce, četrtič v zgodovini pa so brez odličja ostali svetovni rekorderji iz ZDA, ki so pristali prav na četrtem mestu.