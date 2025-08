Legendarna Američanka piše zgodovino, njeni rojaki in rojakinje popravili svetovni rekord

Ameriška plavalka Katie Ledecky je na svetovnem prvenstvu v Singapurju po hudem boju osvojila zlato kolajno na 800 metrov prosto. Od odmevnejših izidov velja danes izpostaviti še zlato in svetovni rekord ameriške mešane štafete na 4 x 100 m prosto.

Legendarna Katie Ledecky se je morala do konca boriti za svoj 23. svetovni naslov, saj sta ji do konca bili za petami srebrna Avstralka Lani Pallister in bronasta kanadska zvezdnica Summer McIntosh. Ledecky je Pallister ugnala za 0,32 sekunde s časom 8:05,62, kar je 1,5 sekunde slabše od njenega svetovnega rekorda.

McIntosh, ki je na kratko vodila 100 m pred ciljem, je bila bronasta ob svojem prvem boju z Ledecky, zaostala je 1,67 sekunde. McIntosh je pred tem v Singapurju zmagala na 400 m prosto, 200 m mešano in 200 m delfin. "Tekma je bila izjemno hitra, morala sem res dati vse od sebe," je dejala devetkratna olimpijska prvakinja Ledecky.

V zaključni disciplini dneva, mešani štafeti na 4 x 100 m prosto, so Američani Jack Alexy, Patrick Sammon, Kate Douglass in Torri Huske prišli do zlata s svetovnim rekordom 3:18,48 minute. Ruska štafeta je bila srebrna z evropskim rekordom 3:19,68, bron pa je dobila Francija.

Američanka Gretchen Walsh in Francoz Maxime Grousset sta dopolnila dvojček zlatih odličij na 50 in 100 m delfin, medtem ko je Avstralka Kaylee McKeown nadaljevala prevlado v hrbtnem slogu.

Walsh je na 50 m zmagala s 24,83 sekunde, bila je skoraj pol sekunde pred Avstralko Alexandrio Perkins, tretja je bila Belgijka Roos Vanotterdijk, sicer srebrna na 100 m.

Grousset, ki je bil pozneje član tudi francoske bronaste štafete, je na 100 m delfin zmagal z 49,62, pri tem je za 0,21 sekunde ugnal Švicarja Noeja Pontija, tretji je bil Kanadčan Ilya Kharun.

Avstralka Kaylee McKeown je bila hitrejša od Američank Regan Smith in Claire Curzan. Foto: Reuters

Dvakratna olimpijska prvakinja Kaylee McKeown je še tretjič postala svetovna prvakinja na 200 m hrbtno, potem ko je razdaljo zmogla v času 2:03,33, kar je le malce slabše od njenega svetovnega rekorda.

Američanka Regan Smith je bila druga z 0,96 stotink sekunde zamude, zanjo je bilo to četrto srebro na tem SP, bron pa je osvojila njena rojakinja Claire Curzan.

Avstralec Cameron McEvoy pa je na 50 m prosto za naslov tako kot na lanskih OI premagal Britanca Bena Prouda. McEvoy je zmagal z 21,14 sekunde, Proud je zaostal 0,12 sekunde. Alexy, pozneje še član zlate ameriške mešane štafete, je osvojil bron.