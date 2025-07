Slovenski nastopi so se končali s 33. mestom Janje Šegel

Na svetovnem prvenstvu v plavanju v Singapurju so se slovenski nastopi končali s 33. mestom Janje Šegel na 100 metrov prosto.

Z izidom 55,71 je Janja Šegel polfinale zgrešila za 1,33 sekunde. Z osebnim rekordom 54,26 bi bil dosegljiv.

Še enkrat več je bila najhitrejša Avstralka Mollie O'Callaghan, ki je na tem svetovnem prvenstvu že osvojila dve zlati kolajni, na SP 2023 pa je v tej disciplini osvojila zlato.

Njenemu dosežku 53,40 so se na desetinko in pol približale Irka Sara Curtis, Nizozemka Marrit Steenbergen, Rusinja Darja Klepikova in Francozinja Beryl Gastadello.

Uvrstitve slovenskih plavalcev na SP v Singapurju 2025:



Bazensko plavanje:

26. Sašo Boškan 400 m prosto

32. Janja Šegel 200 m prosto

33. Janja Šegel 100 m prosto

38. Sašo Boškan 200 m prosto

38. Janja Šegel 100 m hrbtno



Daljinsko plavanje:

29. Špela Perše 10 km

30. Špela Perše 3 km (sprint na izpadanje)

36. Špela Perše 5 km