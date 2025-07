Francoski plavalni zvezdnik Leon Marchand je uresničil napovedi in na svetovnem prvenstvu v Singapurju s časom 1:52,69 postavil nov svetovni rekord na 200 m mešano. Prejšnji rekorder je bil s časom 1:54,00 iz leta 2011 Američan Ryan Lochte. Marchand je poskrbel za prvi svetovni rekord na prvenstvu.

"Trenutno tega sploh ne morem verjeti. Vedel sem, da bo blizu, priprava je bila dobra, počutje odlično, a čas je presenetil tudi mene," je po tekmi povedal plavalec, ki je napovedoval napad na svetovni rekord.

Lani je Francoz na domačih olimpijskih igrah v Parizu osvojil kar štiri zlate kolajne, letos pa se je po oklevanju odločil, da bo na SP nastopil le v mešanih disciplinah. "Očitno je bila odločitev prava. Vesel sem, da sem tukaj," je po polfinalu še dodal sredin junak Singapurja.

V uvodu v finalni del si je Tunizijec Ahmed Žauadis 7:38,88 priplaval zlato na 800 m prosto in prehitel Nemca Svena Schwarza in Lukasa Märtensa. Predvsem slednji je po zmagi na 400 metrov prosto velja za prvega favorita. Slabo je nastopil branilec naslova in olimpijski prvak Irec Daniel Wiffen, ki je osvojil osmo mesto.

Luca Urlando je slavil na 200 m delfin. Foto: Reuters

Urlando izkoristil odsotnost Marchanda na 200 m delfin

Do prvega naslova prvaka na SP je prišel tudi Američan Luca Urlando, ki je bil z 1:51,87 najboljši na 200 m delfin, res pa je manjkal prvi favorit Marchand. Tako kot leta 2023 se je do srebra prebil Poljak Krzysztof Chmielewski z zaostankom 77 stotink sekunde, Avstralec Harrison Turner je osvojil bron.

Kraljica ženskega kravla na 200-metrski razdalji ostaja Avstralka Mollie O'Callaghan, ki je v napetem finalu z 1:53,48 krepko ugnala konkurenco. Kitajka Li Bingjie je zaostala debelo sekundo, vseeno pa je lahko zadovoljna, da je v zadnjih metrih prehitela do takrat drugouvrščeno Američanko Claire Weinstein.

Avstralka je bila pred tem v dvomih o svojih dosežkih, saj si je po olimpijskih igrah vzela petmesečni premor, da si je fizično in psihično odpočila po olimpijskih igrah. "Zelo sem hvaležna za vso podporo, ki so mi jo nudili v ekipi," pa se je ob uspehu spomnila tudi tistih, ki so ji pomagali ob vrnitvi.

Simone Cerasuolo je Italiji priplaval prvo zlato v Singapurju. Foto: Reuters

Prvo zlato za Italijo

Do prvega zlatega odličja so v Singapurju prišli Italijani. V nekoč močni slovenski diciplini na 50 m prsno se je zlata s 26,54 veselil Simone Cerasuolo. Vsega osem stotink sekunde je zaostal Rus Kiril Prigoda, Kitajec Qin Haiyang na tretjem mestu pa 13.

A manjkalo je kar nekaj zvezdnikov - svetovni rekorder Britanec Adam Peaty, trikratni svetovni prvak Američan Nic Fink in lanski prvak iz Dohe Avstralec Sam Williamson.

Velja omeniti še moški polfinale na 100 m prosto, saj je brez četrtkovega finala ostal olimpijski prvak Pan Zhanle iz Kitajske, ki je s 47,81 osvojil 10. mesto. Z ameriškim rekordom 46,81 je bil najhitrejši Američan Jack Alexy.

V moško-ženski štafeti na 4 x 100 m mešano so se zmage z rekordom prvenstev 3:37,97 veselili Rusi pred Kitajci in Kanadčani.