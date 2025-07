Na plavalnem SP Slovencema 38. mesti

V nadaljevanju SP v plavanju v Singapurju sta ponoči nastopila oba slovenska udeleženca bazenskega dela tekmovanja. Janja Šegel na 100 m hrbtno in Sašo Boškan na 200 m prosto sta osvojila 38. mesti.

Janja Šegel je bila z 1:04,10 dve sekundi od osebnega rekorda, a gre pri ravenski olimpijki predvsem za pripravljalno tekmo na glavno disciplino - 200 m prosto. Tam si Slovenka želi polfinale. Na 100 m hrbtno je za polfinale zadostoval izid 1:00,56, z 58,20 pa je bila najhitrejša v kvalifikacijah Američanka Regan Smith.

Slovenski rekorder Boškan je bil z 1:49,47 na 200 m prosto skoraj dve sekundi slabši od lastnega slovenskega rekorda. Gre za disciplino, ki je bila zanj glavna do olimpijskih iger v Parizu, v novem olimpijskem ciklu do Los Angelesa 2028 pa se poveča 400 in 800-metrski razdalji.

Najhitrejši v kvalifikacijah je bil Romun David Popovici z 1:45,43, za polfinale je bil potreben izid 1:46,67.

