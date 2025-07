Sašo Boškan z drugim časom kariere

Slovenski plavalec Sašo Boškan je na svetovnem prvenstvu v Singapurju v kvalifikacijah na 400 m prosto zasedel 26. mesto, dosegel pa je svoj drugi čas v karieri s 3:49,86. To je bil prvi slovenski nastop v bazenskem delu tekmovanja, v katerem bo v slovenski ekipi nastopala le še Janja Šegel.

Član kranjskega Triglava Boškan je 27. junija na evropskem prvenstvu do 23 let v Šamorinu na Slovaškem osvojil bronasto odličje in z izidom 3:49,26 za 1,02 sekunde izboljšal absolutni slovenski rekord Mariborčana Martina Baua iz leta 2017. Tokrat je za dobre pol sekunde zgrešil svoj rekordni čas.