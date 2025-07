Na svetovnem prvenstvu v vodnih športih v Singapurju so se danes začeli plavalni boji v bazenu. Uvodni dan sta posamični preizkušnji na 400 metrov prosto dobila Nemec Lukas Märtens in Kanadčanka Summer McIntosh.

Märtens je z zmago olimpijskemu zlatu dodal še svoje prvo svetovno. Razdaljo je 23-letnik preplaval s časom 3:42,35 minute ter za sabo pustil Avstralca Samuela Shorta in Južnokorejca Kim Woo Mina. "Zelo sem ponosen in srečen. Takšen uspeh ni bil samoumeven, saj je Short tudi izvrstno pripravljen," je dejal Märtens in dodal: "To je bil naslov, ki mi je manjkal. Zdaj ga imam. Zdaj bo precej manj pritiska."

Märtens je odlično pripravljenost pokazal že aprila, ko je s 3:39,96 podrl 16 let star svetovni rekord Paula Biedermanna. Na SP je doslej na 400 m prišel "le" do brona in srebra. Letos pa je med favoriti tudi na 800 m prosto, čeprav je imel v pripravah na SP nekaj težav z zdravjem.

Slovenec Sašo Boškan je v kvalifikacijah na 400 m prosto zasedel 26. mesto, dosegel pa je svoj drugi čas v karieri s 3:49,86.

McIntosh do petega zlata na SP

V ženski preizkušnji na 400 m prosto je 18-letna McIntosh s 3:56,26 prišla do svojega petega zlata na svetovnih prvenstvih, prvega na tem SP. Za seboj je pustila Kitajko Li Bingjie in slovito Američanko Katie Ledecky.

V štafetah na 4 x 100 m prosto sta bili nepremagljivi avstralski štafeti. Moška vrsta v postavi Flynn Southam, Kai James Taylor, Maximillian Guiliani in Kyle Chambers je slavila z rekordom prvenstev 3:08,97 pred Italijo in ZDA.

V ženski konkurenci so Avstralke Mollie O'Callaghan, Meg Harris, Milla Jansen in Olivia Wunsch za sabo pustile ekipi ZDA in Nizozemske.

V finalu na 200 m mešano tudi šele 12-letna Kitajka Yu Zidi. Foto: Guliverimage Prvi dan bazenskih plavalnih bojev na svetovnem prvenstvu v Singapurju je pozornost požela tudi šele 12-letna Kitajka Yu Zidi. Nadarjena tekmovalka se je namreč prebila v finale na 200 metrov mešano, ki pa sploh ni njena najmočnejša disciplina, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Yu Zidi je razdaljo preplavala s časom 2:10,22 minute, kar je zadostovalo za skupno sedmo mesto. Na SP bo tekmovala še na 400 m mešano in 200 m delfin. "A sem v finalu? Oh, vesela sem tega in bom še bolj trdo delala," je dejala po tem, ko je ugotovila, da se bo v ponedeljek merila v finalu. "Upam, da bom na tem SP pokazala svoj potencial," je dodala. Na vprašanje, kako je biti na svetovni sceni, potem ko je že na kitajskem državnem prvenstvu pokazala nekatere odmevne predstave, je odvrnila: "Zelo lepo je. Presega moja pričakovanja. Čutiš, da je vse bolj intenzivno. Trudim se ne preveč misliti na to, ampak le dati vse od sebe." Yu, ki bo oktobra dopolnila 13 let, je kitajskim medijem pojasnila, da je kot otrok na bazen odhajala predvsem po osvežitev. "Trener pa me je tam odkril." V ponedeljek bo na 200 m mešano tekmovala tudi proti olimpijski prvakinji in svetovni rekorderki, Kanadčanki Summer McIntosh, ki se je v finale prebila z najboljšim časom 2:07,39. McIntosh je sicer danes zmagala že na 400 m prosto.

V ponedeljek bodo med vrhunci moška preizkušnja na 100 m prsno, ženska na 100 m delfin, moška na 50 delfin in ženska na 200 m mešano.