Špela Perše 36. na 5-kilometrski tekmi v Singapurju

Sedemindvajsetletna Avstralka je v tesnem dvoboju za zmago zgolj za sekundo premagala Italijanko Ginevro Taddeucci, tretja je bila Japonka Ichika Kajimoto.

Tudi na 10 km je bil vrstni red povsem na vrhu isti - naslov je osvojila Johnson pred Taddeucci.

Tako Johnson kot Nemec Florian Wellbrock, ki je na tem SP prav tako osvojil dvojček naslovov - na 10 in 5 km -, vadita v Nemčiji pod vodstvom trenerja Bernda Berkhahna.

"Zaradi visoke vročine je bil en dan okrevanja nekoliko kratek. A vsi športniki so imeli isto težavo. Neverjetno sem vesel, da se je na koncu izšlo. Videl sem fante, ki so poskušali napasti, a na srečo mi je uspelo dobro nastopiti," je po novi zmagi dejal 27-letni Nemec, ki je danes zmagal pred srebrnim Gregoriom Paltrinierijem iz Italije in tretjeuvrščenim Francozom Marc-Antoinom Olivierjem.

Radovljičanka Perše se na nobeni tekmi ni vmešala v boj za prvo deseterico. Na olimpijski razdalji (10 km) je namreč zasedla 29. mesto.

